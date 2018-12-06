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Irak'ta 100 polise 'insan kaçakçılığı' suçundan soruşturma açıldı

Irak'ın Erbil kentinde 'insan kaçakçılığı' ile suçlanan 100 polis görevden uzaklaştırılarak haklarında soruşturma açıldı.

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Erbil'in Soran ilçesi emniyet müdürlüğü sözcüsü Sadun Havdiyani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine insan tacirleriyle iş birliği içinde oldukları tespit edilen 100 polisin görevden alındığını söyledi.

Havdiyani, polislerin kendi kimliklerini kullanarak bölgedeki Suriyeli sığınmacıları kaçak yollarla Türkiye'ye gönderdikleri bilgisini paylaştı.

Sözcü, söz konusu polisler hakkında görevlerini kötüye kullanma, kamuoyu çıkarlarını istismar etme ve insan tacirliği gerekçesiyle anayasanın 45'inci maddesine göre soruşturma açıldığını ifade etti.

Erbil'e bağlı Soran, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin hemen karşı tarafında yer alıyor.

Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaştan sonra IKBY'ye 200 binin üzerinde mülteci sığınmıştı.

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