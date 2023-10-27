100. yıl coşkusu Hırvatistan'da kutlandı

Zagreb'deki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Özcan Yetiş, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusiç, Hırvatistan Meclis Başkan Vekili Davorko Vidoviç, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Hırvatistan Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Kıran, konuşmasında, "'Yurtta barış, dünyada barış' sloganımızla uluslararası toplumda saygın bir ülke haline geldik." dedi.

Türkiye'nin insani ve girişimci dış politikasının, 500 yıllık dışişleri mirası ile tüm dünyaya ilham kaynağı olduğuna değinen Kıran, Hırvatistan ile gelişen güçlü ilişkilere dikkati çekti.

Kıran, 6 Şubat 1992'de Türkiye'nin, Hırvatistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik, "Geçen yıl 1 milyar dolarlık ticaret hacmini aştık ve bunu geliştirmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Kıran, "3 yıl önce meydana gelen Petrinya ve Zagreb depremlerinden sonra Türkiye'nin Hırvatistan'a yaptığı yardımların, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hırvatistan halkından ve hükümetinden geri geldiğini" ifade etti.

AA'ya konuşan Kıran, resepsiyonun yapıldığı ve şehrin en yüksek yapılarından olan binaya Türk bayrağı ve 100. yıl logosu yansıtıldığını anımsatarak, "Bütün Zagreb'den görülecek bir noktada, 100. yılımızı bir mühür olarak Zagreb'de taçlandırdık." dedi.

Kutlamalar vesilesiyle gururlu ve mutlu olduğunu söyleyen Kıran, "Bu gururumuzu da yeni başarılarla taçlandırmak için, bütün çalışma arkadaşlarımızla omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun." mesajını verdi.

"İKİ ÜLKE, KÖKLÜ BİR İLİŞKİ GELENEĞİNE SAHİP"



Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Matusiç de, Türkiye'nin, göç krizinin hafifletilmesinde, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapılmasında ve son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki diplomatik ve arabuluculuk çabalarında çok değerli bir rol oynadığına değinerek, tüm Türk halkını kutladı.

Hırvatistan ve Türkiye'nin önemli ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Matusiç, iki ülkenin olumlu ilişkilerinin gelecekte de devam etmesini umut ettiğini dile getirdi.

Hırvatistan Meclis Başkan Vekili Vidoviç ise, 100. yılını kutlayan tüm Türk halkını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin çehresini temelden değiştiren ve onu modern bir devlete dönüştüren reformlara öncülük ettiğine değindi.

İki ülkenin, her alanda çok iyi ve köklü bir ilişki geleneğine sahip olduğunu ifade eden Vidoviç, Petrinya ve Zagreb depremlerinin ardından Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde gönderdiği yardımlarının ve 200 bin konteyner desteğinin, kendisi ve Hırvatistan halkı tarafından asla unutulmayacağını kaydetti.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrenci ve mezunlarından oluşan "Heritage Ensmble" oda orkestrası ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'nın (TÜRKAY) sahne aldığı resepsiyonda, Ara Güler fotoğraflarından oluşan bir sergi de düzenlendi.

Etkinlikte, davetliler için özel hazırlanmış Türk yemekleri servis edildi.