İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirildi. Bu karar İsrail'de muhalif liderlerin Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirerek tepki göstermelerine neden oldu.

İSRAİL 1000'E YAKIN PİLOTU GÖZDEN ÇIKARDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yaklaşık bin yedek askerin, Gazze'ye yönelik saldırıları, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet ettiği için eleştirdiği mektubu kamuoyuyla paylaşıldı.

Aralarında "yargı reformu" tartışmaları sırasında hükümete karşı eleştirileriyle tanınan eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, emekli Tümgeneral Nimrod Sheffer, eski Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Neri Yarkoni gibi kıdemli ve emekli üst düzey isimlerin de bulunduğu İsrail Hava Kuvvetlerine mensup yaklaşık bin personelin imzaladığı mektupta, "savaşa karşı çıkılırken, hizmet etmeyi reddetme" çağrısı yapılmıyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların Netanyahu'nun siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet ettiği ifade edilen mektupta, hükümetten saldırıların durdurulması ve İsrailli esirlerin derhal geri getirilmesi talebinde bulunuldu.

Mektupta, saldırıların İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

Bu gelişmelerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın, mektubu imzalayan personelin orduda görev yapmaya devam etmemesi yönündeki kararını, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in onayladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da yaptığı açıklamada, Bar ve Zamir'e mektup hakkında işlem yapıma yetkisi verdiğini belirtti.

Mektubu imzalayanlardan aktif görevde olanların tespit edilip ilişiğinin kesilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Mektubu imzalayan askerlerden, emekli Tümgeneral Sheffer, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, "Savaşı sona erdirmek etik ve ahlaki olarak yapılması gereken şeydir ve bunu yapmalıyız. Hükümet güç kullanarak esirlerin geri döneceği konusunda bizi yanıltıyor." ifadelerini kullandı.

KARARA TEPKİ YAĞIYOR

İsrail'de muhalif liderler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirerek Gazze'de savaşın sona ermesini isteyen Hava Kuvvetleri pilotlarının kovulmasına tepki gösterdi.

İsrail'de Gazze'ye yönelik saldırıların Netanyahu'nun siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet ettiği için durdurulması talebiyle bir mektup yayınlayan yaklaşık 1000 Hava Kuvvetleri mensubunun ordudan ihraç edilme kararı, hükümetle muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Muhalif liderler, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylaması ve Netanyahu'nun bu karara destek vermesini eleştirdi.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, X hesabından yaptığı açıklamada, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredilerin) zorunlu askerliği reddetmesiyle ilişki kurarak karara tepki gösterdi.

Lapid, mektupta "savaşa karşı çıkılması fakat hizmet etmeyi reddetme çağrısında bulunulmamasına" dikkati çekerek Netanyahu'nun "reddetme" kelimesi geçmeyen bir mektuptan "hizmet etmeyi reddetme" anlamı çıkardığını aktardı.

Netanyahu'nun bu konuda gerçekten endişeliyse Haredilerin "kitlesel reddinin" bugün sona erdiğini ilan etmesi gerektiğini belirten Lapid, "Haredilerin kitlesel reddini ve kaçışını teşvik eden ve destekleyenler ahlak vaazı vermemelidir." ifadelerini kullandı.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Netanyahu'yu kastederek "Gerçek retçi, devletin güvenliğini tehlikeye atan, İsrail ordusunun altını oyan ve İsrail'i ahlaki, sivil ve güvenlik açısından yıkıma sürükleyen hükümetin başındaki kişidir." dedi.

Golan, Netanyahu'nun esirler için gerçekten mücadele etmeyi, İsrail devletini savunmak için herkesi seferber etmeyi ve 7 Ekim'in sorumluluğunu almayı reddettiğini vurgulayarak "Asıl retçi Netanyahu'dur." diye konuştu.

Mektubu imzalayan askerlerin "retçi" olmadığına dikkati çeken Golan, mektubu imzalayanların İsrail devletini savunduğunu aktardı.

HAVA KUVVETLERİNDE 1000'E YAKIN PERSONEL GAZZE'YE SALDIRILARIN DURDURULMASINI İSTEMİŞTİ

İsrailli 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Netanyahu hükümetini eleştirerek İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının "güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği"ni belirttiği mektup, İsrail basınına sızmış ve tartışmalara neden olmuştu.

İsrailli 970 pilot ve yedek askerin imzaladığı mektupta, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapılmıştı.

Gazze'ye saldırıların Netanyahu hükümetinin belirlediği hedeflere hizmet etmediği aktarılan mektupta, saldırıların İsrailli esir ve askerlerin yanı sıra Gazze'deki sivillerin ölümüne yol açtığına dikkat çekilmişti.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, mektubu imzalayanların ordudan atılması gerektiğini söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmiş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Bar ve Zamir'e mektup hakkında işlem yapma yetkisi vermişti.

Netanyahu da kararı desteklediğini açıklamıştı.

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