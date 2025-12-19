İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8156
  • EURO
    50,1775
  • ALTIN
    5951.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

1003 Ukraynalı askerin cenazesi iade edildi

Rusya'nın, savaşta hayatını kaybeden 1003 Ukraynalı askerin cenazesini Ukrayna tarafına teslim ettiği bildirildi.

AA19 Aralık 2025 Cuma 14:45 - Güncelleme:
1003 Ukraynalı askerin cenazesi iade edildi
ABONE OL

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 1003 Ukraynalı askerin cenazesinin Kiev'e teslim edildiği belirtildi.

"Rus tarafının, Ukraynalı askerlere ait olduğunu belirttiği 1003 ceset Ukrayna'ya iade edildi." ifadesi kullanılan açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespiti için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, cenazelerin iade sürecine sağladığı desteklerden dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerine teşekkür edildi.

"İSTANBUL ANLAŞMALARI KAPSAMINDA CENAZE DEĞİŞİMİ YAPILDI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul anlaşmaları kapsamında Ukrayna'ya 1003 askerin cesedi verildi. Rusya'ya ise 26 askerin cesedi iade edildi." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.