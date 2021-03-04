101 asker kayıp! Boko Haram'a operasyon başlatıldı

AA 04 Mart 2021 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 15:28

Ulusal basında çıkan haberlere göre, teröristler, Borno eyaletindeki Dikwa ve Marte bölgelerinde askerlere silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından aralarında 12 subayın yer aldığı 101 asker kayboldu.

Kaybolan askerlerin Boko Haram tarafından kaçırılıp kaçırılmadığına dair bilgi verilmezken, askerleri bulmak için operasyonlar yürütülüyor.

Boko Haram üyelerinin 17 Şubat'ta Marte bölgesinde düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Dikwa bölgesine de asker konuşlandırılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.