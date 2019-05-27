Trump bizzat duyurdu: 105 adet F-35 için anlaşmaya vardık

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Japonya ABD'den 105 adet F-35 savaş uçağı almayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı kabul ettiğini duyurdu.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın 105 adet F-35 savaş uçağı almayı kabul ettiğini duyurdu. 

Trump Pazartesi günü (bugün), Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ortak bir basın toplantısında yaptığı açıklamada Wahington ve Tokyo'nun 105 adet F-35 savaş uçağının alımı konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Trump, iki tarafın yakın bir zamanda anlaşma ile ilgili daha ayrıntılı bilgi paylaşacaklarını ifade etti. ABD Başkanı, iki ülke arasında ticari ilişkikilere her türlü engeli kaldırmak için çeşitli görüşmelerde bulunulduğunu söyledi.

Trump ayrıca ülkelerin askeri işbirliği konusunda havacılıktan daha önemli bir işbirliği olmadığını, bunun ilişkileri önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Donald Trump ve eşi Melania şu anda Japonya’da 4 günlük bir resmi ziyaretteler.

Öte yandan 10 Nisan'da Japonya'ya ait bir F-35'in Büyük Okyanus'a çakılmasıyla, Tokyo'nun daha fazla F-35 alıp almayacağı gibi çeşitli soruları gündeme getirmişti. 

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