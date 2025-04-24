Belçika Başbakanı Bart De Wever, dün parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkenin 2018 yılında satın aldığı 34 adet F-35A'dan oluşan mevcut filosunun NATO'nun operasyonel taleplerini karşılamaya yetmediğini belirterek, hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi yönündeki düşünceleri gündeme getirdi.

Fransız yayın kuruluşu Opex360 ve Belçika yayın kuruluşu RTBF tarafından bildirilen bu duyuru, bazı Avrupa ülkelerinin ABD tarafından uygulanan tarifeler ve Fransız-Alman-İspanyol Geleceğin Savaş Hava Sistemi[SCAF]gibi yerli alternatiflere yönelik hırslar nedeniyle Amerikan askeri donanımlarına olan bağımlılıklarını yeniden değerlendirdiği bir zamanda geldi.

Belçika'nın daha fazla F-35'e yönelmesi Washington ile stratejik bir uyumun sinyalini verirken, ancak aynı zamanda Avrupa'nın parçalanmış savunma yapısındaki ayrışmaları derinleştirme riski de taşıyor.

F-35'LER F-16'LARIN YERİNİ ALDI

Belçika Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık 6,53 milyar dolar değerindeki 34 adet F-35A siparişi, 1970'lerin sonlarından bu yana hizmet veren 54 adet F-16 Fighting Falcon'dan oluşan eski filosunun yerini almak üzere 2018 yılında tamamlandı.

Teslimatlar Aralık 2024'te başlarken, ilk F-35A pilot eğitimi için Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaştı. 2027'ye kadar jetlerin Florennes ve Kleine-Brogel hava üslerinden faaliyete geçmesi ve Belçika'nın NATO'nun hava polisliği ve nükleer paylaşım misyonlarındaki rolünün güçlendirilmesi bekleniyor.

Lockheed Martin'in beşinci nesil savaş uçağının geleneksel kalkış ve iniş varyantı olan F-35A Lightning II, modern savaş alanlarına hükmetmek için tasarlanmış teknolojik bir gelişim olarak yorumlanıyor. Belçika'nın Rafale veya Eurofighter gibi Avrupa alternatifleri yerine F-35A'da kalma tercihi operasyonel ve ekonomik mantığa dayanmaktadır.

AVRUPA'NIN STRATEJİK ÖZERKLİĞİ TARTIŞMASI

Belçika'nın kararı, transatlantik sürtüşme ve Avrupa savunma tartışmaları zemininde ortaya çıkıyor. Trump yönetimi altında Avrupa mallarına ABD tarifelerinin yeniden uygulanması, Amerikan askeri donanımına yönelik şüpheyi körükledi. Belçika'nın daha fazla F-35'e potansiyel yatırımı, SCAF'tan kaynakları ve siyasi iradeyi saptırabilir ve Avrupa'nın stratejik özerkliğe olan bağlılığı hakkında sorular ortaya çıkarabilir.

2018 yılındaki F-35 alımı, Belçika'yı programdaki 13. ülke konumuna getirerek bir dönüm noktası oldu ve Lockheed Martin'in hesaplamalarına göre 39 F-35A işleten Hollanda ve 2025 yılına kadar 52 adet F-35A işletmesi beklenen Norveç gibi müttefiklerle aynı çizgiye getirdi.

F-35'in NATO'nun hava stratejisine entegrasyonunun etkili olduğu kanıtlandı. İngiltere, Norveç ve Hollanda, 2022'den beri Baltık hava devriyesi görevleri için jetlerini konuşlandırdı ve 2024'te 300'den fazla kez Rus uçaklarını engellerken, Belçika'nın genişletilmiş filosunun bu rolü güçlendireceği ifade edildi.