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Dünya

11 Eylül saldırılarıyla ilgili yeni gelişme

11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olmakla suçlanan ve halen Guantanamo Cezaevi'nde tutulan 3 kişinin, ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlamaları kabul ettikleri bildirildi.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 07:42 - Güncelleme:
11 Eylül saldırılarıyla ilgili yeni gelişme
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Guantanamo'da bulunan 3 kişi, askeri savcılıkla anlaşmaya vardı.

Pentagon, açıklamasında, 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet El Havsavi'nin, askeri savcılıkla görüşmeleri sonucunda anlaşmaya vardığını belirtti ancak anlaşma detaylarının şu anda kamuoyuna duyurulmayacağını kaydetti.

New York Times (NYT) gazetesi ise savcılığın 11 Eylül kurbanı davacı ailelerin yakınlarına gönderdiği açıklamaya istinaden, söz konusu isimlerin, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etme karşılığında ölüm cezasıyla yargılanma yerine ömür boyu hapis cezası almayı kabul ettiklerini belirtti.

Habere göre, 2003'ten bu yana Guantanamo'da tutulan 3 isim, yaklaşık 27 aylık müzakerelerin sonucunda askeri savcılıkla anlaşmaya vardı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerin açtığı davaların sürdüğüne ve bu kişilerin söz konusu anlaşmaya itiraz edebileceklerine dikkat çekildi.

  • 11 Eylül saldırıları
  • anlaşma

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