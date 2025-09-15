11 tekne daha Gazze ablukasını kırmak için yola çıktı

Küresel Sumud Filosu'ndaki 11 tekne daha bugün Gazze'ye doğru yola çıktı.

Mağrib Sumud Konvoyu'ndan toplam 4 tekne, ikisi Tunus'un Sidi Busaid Limanı'ndan, biri Gammart Limanı'ndan biri de Binzert Limanı'ndan Gazze'ye doğru hareket etti.

İspanya'dan filoya katılan, aralarında dron saldırısına maruz kalan "Alma" isimli tekne ile İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'ı taşıyan "Family" isimli teknenin bulunduğu 7 tekne daha Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıktı.

Liman yetkililerinden alınan bilgiye göre, İspanya'dan filoya katılan 3 teknenin ise teknik problemlerden dolayı Binzert Limanı'nda kalmaya devam edecekleri belirtildi.

Mağrib Sumud Konvoyunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, filodaki teknelerin gün içerisinde Gazze'ye doğru yola çıkmaya devam edeceği belirtildi.

Dün de Küresel Sumud Filosu'ndaki 10 tekne Tunus'tan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

TUNUS'TAN İLK TEKNE 13 EYLÜL'DE GAZZE'YE GİTMEK ÜZERE LİMANDAN AYRILMIŞTI

Küresel Sumud Filosu, 13 Eylül'de TSİ 15:30'da aralarında Türk aktivistlerin de olduğu Küresel Sumud Filosundaki ilk tekne Binzert Limanı'nda halkı selamlayarak Gazze'ye doğru hareket etmiş, ardından bir tekne daha yola çıkmıştı.

İspanya'nın Barselona kentinden 31 Ağustos'ta yola çıkan 22 teknenin yanı sıra Tunus'tan 23 tekne Küresel Sumud Filosu'nda yer alıyor.

Başkent Tunus'tan açılan tekneler ile Binzert Limanı'ndan ayrılan tekneler Tunus açıklarında birleşerek Gazze'ye doğru yola devam edecekler.

Aralarında Türklerin de olduğu 50'ye yakın ülkeden bine yakın aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan'dan katılacak tekneler ile Akdeniz açıklarında buluşarak yollarına devam edecek.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU 31 AĞUSTOS'TA İSPANYA'DAN KALKAN TEKNELER İLE YOLCULUĞUNA BAŞLADI

Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti.

Filonun Tunus'tan çıkışının ertelenmesinin ardından İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentindeki limana geçmişti.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA 50'YE YAKIN ÜLKEDEN KATILIM SAĞLANIYOR

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.