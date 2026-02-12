İSTANBUL 15°C / 11°C
Dünya

114 Rafale teslimata hazırlanıyor: 39,7 milyar dolarlık savunma paketine onay çıktı

Hava gücünü büyütecek dev savunma projeleri için kritik adım atıldı. Fransız yapımı Rafale savaş uçakları ile “P-8I” tipi deniz keşif uçaklarını kapsayan ve toplam değeri yaklaşık 39,7 milyar doları bulan alım paketine ön onay verildi. Asya yolunda olan 114 Rafale uçağı ile savunmada tüm dengelerin değişmesi bekleniyor.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
114 Rafale teslimata hazırlanıyor: 39,7 milyar dolarlık savunma paketine onay çıktı
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, paketin kabul edildiği duyurulurken özellikle Rafale savaş uçaklarının ülkenin hava caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.

RAFALE İLE P-8I TİPİ LEŞİF UÇAĞI: TOPLAM MALİYETİ 39,7 MİLYAR DOLAR

Fransız savaş uçağı Rafale ile "P-8I" tipi keşif uçaklarının alımını içeren ve toplam değeri yaklaşık 39,7 milyar dolar olan savunma paketinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle Rafale'nin alımının Hindistan Hava Kuvvetlerinin caydırıcılığını artıracağı ifade edildi.

114 RAFALE VE "P-8I" UÇAĞI İÇİN ÖN ONAY

Associated Press (AP) ajansına konuşan sürece yakın bir Hint yetkili, Bakanlığa bağlı Savunma Satın Alma Konseyinin Fransa'dan 114 Rafale ve ABD'den 6 "P-8I" uçağının alımına ön onay verdiğini aktardı.

Söz konusu alımların, Başbakan Narendra Modi başkanlığındaki Güvenlik Kabinesi Komitesinin onayının ardından kesinleşmesi bekleniyor.

