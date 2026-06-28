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Dünya

115 yıldır değişmeyen zihniyet! AB'nin merkezinde Titanic kanunu

Brüksel'deki Avrupa Birliği Komisyonu binasında aşırı yüklenme gerekçesiyle alt kattaki klimalar kapatıldı. Komisyon, binanın ilk 7 katındaki kıdemsiz çalışanlara Titanic'teki 3. sınıf göçmenler gibi muameleyi reva gördü. 8'inci kattan yukarıdaki üst düzey yöneticilerin ofislerindeki klimaların çalışmaya devam etmesi ayrımcılık tepkilerine neden oldu.

AKŞAM Gazetesi28 Haziran 2026 Pazar 07:39 - Güncelleme:
115 yıldır değişmeyen zihniyet! AB'nin merkezinde Titanic kanunu
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Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken; Avrupa Birliği Komisyonu'nun Brüksel'deki Berlaymont binasında klima uygulaması tartışmaya neden oldu. Alt katlardaki kıdemsiz çalışanların bulunduğu bölümlerde klima sisteminin aşırı yüklenme gerekçesiyle devre dışı bırakıldığı; üst katlarda ise sistemin çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. AB Komisyonu personeline gönderilen mesajda, binanın 1'inci ile 7'nci katları arasındaki soğutma sisteminin günün geri kalanında kapatıldığı bildirildi. Buna karşılık, 8'inci kat ve üzerindeki üst düzey ofislerde klimanın çalıştığı belirtildi.

'SANKİ FEODALİZM GİBİ'

POLITICO'ya konuşan ismi açıklanmayan bir AB yetkilisi, durumu eleştirerek, "Sanki feodalizm gibi" dedi. Bir başka yetkili ise uygulamayı 'utanç verici' olarak nitelendirdi. 8'inci katta çalışan bir personel de "Klima çalışmasına rağmen ofis sıcaklığı 25.7 dereceydi" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği kurumlarının ana binalarına da ev sahipliği yapan Belçika'da önceki gün termometreler 35.3 dereceyi göstermiş; ülkede sıcaklık rekoru kırılmıştı.

YEŞİLLER'DEN ACİL ÇAĞRI

Avrupa Yeşiller Partisi, sıcak hava dalgasının giderek halk sağlığı krizine dönüştüğü gerekçesiyle AB liderlerine acil zirve çağrısı yaptı. Partinin Eş Başkanı Ciaran Cuffe, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dikkat çekerek son dört yılda Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 200 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Cuffe, çözüm için yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, şehirlerde ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması ve doğanın korunması gerektiğini söyledi.

LEYEN SERİNLİĞİN ZİRVESİNDE!

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ofisi 13 katlı binanın en üst katında bulunuyor. Komisyon üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ofisleri ise çoğunlukla 8'inci kat ve üzerinde yer alıyor.

115 YILDIR DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda 15 Nisan 1912'de buzdağına çarparak batan Titanik'teki 3. sınıf kamaralarda 700'den fazla göçmen yolcu vardı. Bunlardan çoğu, daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'dan Amerika ve Kanada'ya gidiyordu. 8 kişilik kamaralar en alt katta olduğu için sular önce buraya dolmuş; en fazla can kaybı da 3'üncü sınıf yolcular arasında yaşanmıştı.

FRANSA'DA BİR GÜNDE 109 ÖLÜM

* Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları 400'e yaklaştı.

* Fransa tarihinin en sıcak gününü yaşarken Paris'te sıcaklık 40 dereceyi aştı. Hastanelere 3 bin kişi başvurdu. Ülkede sıcak nedeniyle bir günde 4'ü bebek 109 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

* Almanya'nın batı ve güneybatı kesimlerinde hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaştı.

* İngiltere, İsviçre, İspanya, İtalya, Belçika ve Hollanda'da haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

* Hava sisteminin Polonya'ya doğru ilerlediği bildirildi; ülkede kriz toplantısı yapıldı.

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