İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,52
  • EURO
    45,4566
  • ALTIN
    4302.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 12 adet Rafale savaş uçağı için anlaşma tamamlandı! İlk teslimat tarihi belli oldu
Dünya

12 adet Rafale savaş uçağı için anlaşma tamamlandı! İlk teslimat tarihi belli oldu

Avrupa'da devam eden savaş ve Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ülkeleri hava kuvvetlerinin gücünü artırmaya sevk etti. Bu kapsamda Rafale savaş uçağı için önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fransa üretimi 12 adet Rafale jeti alımı için hazırlıkların resmen başladığı belirtildi. Alınacak savaş uçakları için ödenecek miktarın 2.2 milyar dolar olduğu aktarılırken, ilk teslimatın ise 2028 yılının başında yapılacağı vurgulandı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 20:48 - Güncelleme:
12 adet Rafale savaş uçağı için anlaşma tamamlandı! İlk teslimat tarihi belli oldu
ABONE OL

Hava kuvvetlerinin modernizasyon çalışmaları tüm dünyada hızla devam ediyor. Bu kapsamda Sırbistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sırbistan Parlamentosu, geçtiğimiz Pazartesi günü, devletin 12 Rafale savaş uçağı satın almak için çeşitli Fransız bankalarından 2,2 milyar dolar borç almasına izin vermeyi oyladı.

Yabancı basında yer alan habere göre, Belgrad yönetimi, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, eskiyen Rus MiG filosunu yenilemek amacıyla dokuzu tek kişilik, üçü iki kişilik olmak üzere 12 Rafale uçağını 3,1 milyar dolar karşılığında satın almayı kabul etmişti.

KALAN MİKTAR BANKALARDAN ALINAN BORÇLA ÖDENECEK

Pazartesi günü onaylanan mevzuata göre, Sırbistan'ın 952 milyon doları ödediği, kalan miktarın ise bazı Fransız bankası ve kredi kuruluşundan temin edilecek borçla ödeneceği vurgulandı.

Sırbistan'ın Bred Banque Populaire (163,3 milyon euro), Credit Agricole (345,87 milyon euro), Credit Industriel et Commercial (345,87 milyon euro), Credit Lyonnais (163,3 milyon euro), Societe Generale (422,73 milyon euro) ve Natixis'ten (480,37 milyon seri) parayı alacağı ifade edildi.

"AMACIMIZ BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK YATIRIMI YAPMAK"

Maliye Bakanı Sinisa Mali, Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Amacımız, daha geniş bir modernizasyon çabasının parçası olarak havacılığımızı ve ordumuzu tam anlamıyla geliştirmek ve modernize etmek ve Sırp silahlı kuvvetlerine bugüne kadar yapılmış en büyük yatırımı yapmaktır" dedi.

Sırbistan'ın ilk Rafale'yi 2028 yılı başında teslim almayı beklediğini söyleyen Bakan Mali, "Bundan sonra tam teslimat tamamlanana kadar her ay bir jet gelecek" diye konuştu.

Rafale satın alma anlaşması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ağustos 2024'te Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kararlaştırılmıştı.

RAFALE ÇEŞİTLİ ÇATIŞMA ORTAMLARINDA KENDİNİ KANITLADI

Rafale, iki M88-2 motoruyla çalışan, Mach 1.6'ya kadar hıza ve 3.700 kilometrelik maksimum menzile ulaşan çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Aviyonikleri arasında RBE2 AESA radarı, SPECTRA elektronik harp sistemi ve OSF ileriye bakan kızılötesi sensörü bulunur ve gelişmiş algılama, koruma ve angajman yetenekleri sağlar. 14 sabit noktada 9 tonluk bir yük kapasitesine sahip olan uçak, tek bir sortide hava-hava, hava-yer ve keşif görevleri gerçekleştirebilir.

Çok amaçlı tasarımı, hava üstünlüğü ve keşiften kara desteğine, gemi karşıtı saldırılara ve nükleer caydırıcılığa kadar uzanan görevleri destekler. Rafale, 2001'deki tanıtımından bu yana, Afganistan, Libya, Mali ve Suriye'deki Fransız operasyonlarında önemli görevleri yerine getirdi.

  • Rafale
  • savaş uçağı
  • fransa
  • uçak satış

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.