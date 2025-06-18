Hava kuvvetlerinin modernizasyon çalışmaları tüm dünyada hızla devam ediyor. Bu kapsamda Sırbistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sırbistan Parlamentosu, geçtiğimiz Pazartesi günü, devletin 12 Rafale savaş uçağı satın almak için çeşitli Fransız bankalarından 2,2 milyar dolar borç almasına izin vermeyi oyladı.

Yabancı basında yer alan habere göre, Belgrad yönetimi, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, eskiyen Rus MiG filosunu yenilemek amacıyla dokuzu tek kişilik, üçü iki kişilik olmak üzere 12 Rafale uçağını 3,1 milyar dolar karşılığında satın almayı kabul etmişti.

KALAN MİKTAR BANKALARDAN ALINAN BORÇLA ÖDENECEK

Pazartesi günü onaylanan mevzuata göre, Sırbistan'ın 952 milyon doları ödediği, kalan miktarın ise bazı Fransız bankası ve kredi kuruluşundan temin edilecek borçla ödeneceği vurgulandı.

Sırbistan'ın Bred Banque Populaire (163,3 milyon euro), Credit Agricole (345,87 milyon euro), Credit Industriel et Commercial (345,87 milyon euro), Credit Lyonnais (163,3 milyon euro), Societe Generale (422,73 milyon euro) ve Natixis'ten (480,37 milyon seri) parayı alacağı ifade edildi.

"AMACIMIZ BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK YATIRIMI YAPMAK"

Maliye Bakanı Sinisa Mali, Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Amacımız, daha geniş bir modernizasyon çabasının parçası olarak havacılığımızı ve ordumuzu tam anlamıyla geliştirmek ve modernize etmek ve Sırp silahlı kuvvetlerine bugüne kadar yapılmış en büyük yatırımı yapmaktır" dedi.

Sırbistan'ın ilk Rafale'yi 2028 yılı başında teslim almayı beklediğini söyleyen Bakan Mali, "Bundan sonra tam teslimat tamamlanana kadar her ay bir jet gelecek" diye konuştu.

Rafale satın alma anlaşması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ağustos 2024'te Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında kararlaştırılmıştı.

RAFALE ÇEŞİTLİ ÇATIŞMA ORTAMLARINDA KENDİNİ KANITLADI

Rafale, iki M88-2 motoruyla çalışan, Mach 1.6'ya kadar hıza ve 3.700 kilometrelik maksimum menzile ulaşan çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Aviyonikleri arasında RBE2 AESA radarı, SPECTRA elektronik harp sistemi ve OSF ileriye bakan kızılötesi sensörü bulunur ve gelişmiş algılama, koruma ve angajman yetenekleri sağlar. 14 sabit noktada 9 tonluk bir yük kapasitesine sahip olan uçak, tek bir sortide hava-hava, hava-yer ve keşif görevleri gerçekleştirebilir.

Çok amaçlı tasarımı, hava üstünlüğü ve keşiften kara desteğine, gemi karşıtı saldırılara ve nükleer caydırıcılığa kadar uzanan görevleri destekler. Rafale, 2001'deki tanıtımından bu yana, Afganistan, Libya, Mali ve Suriye'deki Fransız operasyonlarında önemli görevleri yerine getirdi.