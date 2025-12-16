İSTANBUL 12°C / 6°C
Dünya

12 gün süren İsrail savaşı! İran: Donanmayı kullanma fırsatı oluşmadı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, İsrail'le yaşanan 12 günlük çatışma sürecinde, İran donanmasının kabiliyetlerini kullanmadığını söyledi.

16 Aralık 2025 Salı 17:00
12 gün süren İsrail savaşı! İran: Donanmayı kullanma fırsatı oluşmadı
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre İrani, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donanmanın, güvenlik ve stratejik tedbirler nedeniyle henüz açıklanmamış imkan ve kabiliyetlere sahip olduğunu belirten İrani, "12 günlük İsrail savaşı sırasında, İran donanması tam hazırlık durumundaydı. Ancak çeşitli sebeplerle donanmanın kabiliyetlerini kullanma fırsatı oluşmadı." dedi.

İsrail-İran çatışmasından ders çıkardıklarını kaydeden İrani, gelecekteki tehditlere karşı hazırlık seviyelerini artırdıklarını ve donanmayı modern teknoloji vasıtaları ile güçlendirdiklerini söyledi.

İrani, şunları kaydetti:

"Tehditlere karşı daha hızlı aksiyon almak ve cevap verebilmek için gözetleme ve erken uyarı sistemleri geliştirdik.

Donanmamız tehditlere karşılık verme konusunda oldukça hazır durumda. Gizli kabiliyetlerimiz İran'ın güvenliğini koruma amacına hizmet edecektir."

Komutan İrani ayrıca, çatışma sürecinde deniz ulaşımını etkili bir biçimde koruduklarını iddia ederek aldıkları önlemler sayesinde uluslararası ticaretin sekteye uğramadığı vurgusu yaptı.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

