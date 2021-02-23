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Dünya

12 Japon firma Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyor

12 Japon firma Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyor.

AA23 Şubat 2021 Salı 09:25 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 09:25
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Japonya menşeli 12 firma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş anlaşmalarını sonlandırmayı planlıyor.

Kyodo ajansı, geçen yıl Avustralyalı Stratejik Politika Enstitüsüne (ASPI) ait, küresel çapta 80 firmanın Sincan Uygur Özerk Bölgesi dışında yaşayan Müslüman Uygurların zorla çalıştırılmasından doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağladığı ortaya çıkan rapordaki 14 Japon firmanın durumunu soruşturdu.

Araştırmaya göre listedeki 14 Japon firmanın 12'sinin, Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmalar ile mevcut iş anlaşmalarını sonlandırmayı planladığı ortaya çıktı.

Kyodo'ya göre Çinli ortaklarıyla iş anlaşmalarını sonlandıracak Japon firmaları arasında Uniqlo'nun tedarikçisi Fast Retailing, Sony ve Hitachi de yer alıyor.

Toshiba ise iddiaları doğrulayamayacağını ancak mevcut sözleşmesini yıl sonuna dek sonlandıracağını bildirdi.

Listede yer alan Panasonic ise araştırmaya cevap vermeyi reddetti.

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