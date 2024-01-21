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Dünya

12 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek zirvesine ayak bastı

Faslı 12 yaşındaki Tazi, Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Tanzanya'daki deniz seviyesinden 5 bin 895 yükseklikteki Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başardı.

AA21 Ocak 2024 Pazar 05:15 - Güncelleme:
12 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek zirvesine ayak bastı
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Faslı 12 yaşındaki Yusuf et-Tazi, elindeki Fas bayrağıyla, doğu Afrika ülkesi Tanzanya'daki deniz seviyesinden 5 bin 895 yükseklikteki Kilimanjaro Dağı'nın zirvesinden yaptığı görüntülü paylaşımda, "Kilimanjaro Dağı'na tırmanan en küçük Faslı Arap olarak tarihi bir başarı elde etmekten gurur duyuyorum" dedi.

Kilimanjaro'nun zirvesini kaplayan karlar ortasında konuşan Tazi, "Ülkemi uluslararası sahnede gururla temsil etmekten ve sevgili ülkemizin çocuklarını ve gençlerini onurlandırmaktan çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Tazi, Kilimanjaro'nun zirvesine tırmanmak için harcadığı saat sayısını açıklığa kavuşturmazken, "Çocukluğumdan beri, yüksek dağlara tırmanma tutkum ve hedefim, ailemin tüm üyeleri, özellikle de güçlü bir destekçi ve büyük teşvik kaynağı olan babam Ömer et-Tazi tarafından destekleniyordu" diye konuştu.

AĞUSTOS 2023'TE DE BABASIYLA AĞRI DAĞI'NA TIRMANDI

Öte yandan babası Ömer et-Tazi'nin imzasını taşıyan bir açıklamada Faslı çocuk Yusuf, gerçekleştirdiği bu adımın tüm Faslı gençlerin hayallerine ulaşması için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Tazi, "Bu başarı sadece benim adımı değil, aynı zamanda ülkemin adını da yüceltti" ifadesini kullandı.

Faslı çocuk Tazi, ağustos 2023'te de babasıyla Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmıştı.

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