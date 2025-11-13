İSTANBUL 17°C / 8°C
Dünya

12 yıl sonra bir ilk gerçekleşti: Suriye bayrağı, Londra'da göndere çekildi

Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.

13 Kasım 2025 Perşembe 15:02
12 yıl sonra bir ilk gerçekleşti: Suriye bayrağı, Londra'da göndere çekildi
İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Londra'da 2013'ten beri kapatılan ülkesinin büyükelçilik binasında, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Büyükelçilik binası önünde toplanan ve ellerinde ülkesinin bayraklarını taşıyan çok sayıda Suriyeli de tezahürat yaparak bu ana tanıklık etti.

- "SURİYE, ÖZGÜR KİMLİĞİYLE DÜNYAYA GERİ DÖNÜYOR"

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Esed'in kimyasal rejiminin yıllarca dayattığı izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik binası önünde bu ana tanıklık edenlerden Sammy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ben burada doğdum ama ilk kez Suriye'ye birkaç ay önce gittim. Bugüne şükürler olsun." dedi.

Elinde Suriye bayrağı motifli atkı taşıyan Ramsa da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Suriye halkı bu anı çok uzun zamandır bekliyordu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

  • Suriye Bayrağı
  • Londra
  • Büyükelçilik

