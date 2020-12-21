12 yıl sonra bir ilk! Türkiye'den mesaj: Olumlu bir adım

AA 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:36 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:36

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mostar'da, 12 yıllık aradan sonra düzenlenen yerel seçimlerin barış ve huzur ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerin düzenlenmesi Bosna Hersek'in demokratik kurumlarının işlerliğinin pekiştirilmesi yönünde olumlu bir adım olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Seçim sonuçlarının, Bosna Hersek'in ve Balkanların barış ve istikrarının güçlenmesine hizmet etmesine yönelik temenninin dile getirildiği açıklamada, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in birlik ve beraberlik içinde kalkınması için desteğini sürdüreceği belirtildi.

- SON YEREL SEÇİM 12 YIL ÖNCE YAPILDI

Bosna'daki savaşın (1992-1995) ardından 6 belediyeye bölünen Mostar şehri, bu şekilde yönetiliyordu.

Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir, tek belediye haline getirildi.

Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise Şehir Konseyi oldu ancak bu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, şehirdeki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu.

Mostar'da, şehir statüsüyle ilgili sorun yüzünden 2008'den beri yerel seçim yapılamıyordu.

Haziranda siyasi partilerin sağladığı anlaşma sonucu, yeni statüye göre Mostar şehri 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilmesi kararlaştırıldı.

Önce 6 seçim bölgesinden 22, ortak listeden ise 13 Şehir Konseyi Üyesi belirlenecek, daha sonra ise Konsey Üyeleri yeni belediye başkanını seçecek.