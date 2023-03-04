13 bin kilometre öteden Türkiye'ye yardım

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Arjantin'de afetzedeler için toplanan 3 ton yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi.

Arjantin Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası İşbirliği ve İnsani Yardım Ajansı, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği işbirliğinde depremzedeler için 3 ton insani yardım kolileri hazırladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şimdiye kadar depremzedeler için 5 ton insani yardım malzemesinin Türkiye'ye gönderildiği belirtilerek gelecek hafta 4. sevkiyatın yapılmak istendiği ifade edildi.

Son yardım malzemesinin Arjantin Cumhuriyeti İslam Merkezi aracılığıyla Arjantin Kamyon Şoförleri Sendikası tarafından toplanan bağışlardan oluştuğu hatırlatılan açıklamada, herkesin omuz omuza çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi öğrencilerinin, yardım kampanyasının daha geniş kesimlere duyurulması için sosyal medyada yoğun şekilde çalıştığı, Arjantinli dostlardan dayanışma mektupları alındığı belirtildi.

Arjantin Kongresine deprem felaketi bağlamında 9 farklı karar tasarısının sunulduğuna dikkati çekilen açıklamada, yoğun desteği için Arjantin halkına ve hükümetine teşekkür edildi.

Türkiye'ye 10 Şubat'ta giden Arjantin arama kurtarma ekibi, Antakya'da 10 gün çalışmalara destek vermişti.