13 ülke KAAN için sıraya girdi! Türkiye, İsrail'e kabus yaşattı: Sıradan bir savaş uçağı değil

Riyad ve Kahire temaslarının ardından gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KAAN ile ilgili övgü dolu birçok geri dönüş aldık. Suudi Arabistan ile bu konuda ortak yatırım söz konusu. Her an bu ortak yatırımı da gerçekleştirebiliriz' dedi. Söz konusu gelişme İsrail basınında geniş yer buldu. Jerusalem Post gazetesi, KAAN'ın sıradan bir savaş uçağı olmadığını bildirerek, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın 5. nesil savaş uçağına ortak yatırım yapmasının İsrail için tehlikeli sonuçları olabileceğini aktardı. Öte yandan Suudi Arabistan ile birlikte KAAN'a ilgi duyan ülke sayısının 13'e yükseldiği dile getirildi.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile savunma sanayii konusunda önemli işbirliklerine imza atıyoruz ve bunu geliştirmekte de kararlıyız. KAAN, sadece bir savaş uçağı değil. KAAN, Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin, bağımsız savunma iradesinin sembolüdür. KAAN ile ilgili övgü dolu birçok geri dönüş aldık. Dünyada bu alanda daha fazla söz sahibi oldukça bu tür işbirliklerimiz de kesinlikle artacaktır. Kaldı ki Suudi Arabistan ile bu konuda ortak yatırım söz konusu. Her an bu ortak yatırımı da gerçekleştirebiliriz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORDUYU MODERNİZE EDİYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarını gündemine alan İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, Ankara ve Riyad'ın, 5. nesil savaş uçağının geliştirilmesine ortak yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerini önemli ölçüde modernize ettiği ifade edilen haberde, hükümetin büyük bir yerli savunma sanayisi kurduğu, buna en büyük örneğin ise dünyada söz sahibi olan insansız hava araçları firmalarının gelişimi olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin hava kuvvetlerini 5. nesil yeteneklere yükseltmek için çaba sarf ettiği dile getirilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle F-35 alımı noktasında müzakerelerin devam etmesine rağmen Ankara'nın dışa bağımlı kalmak istemediği vurgulandı.

Bu noktada Türkiye ve Suudi Arabistan'ın önemli bir işbirliğine imza atabileceği aktarılan haberde, Riyad'ın, savunma tedariki için büyük ölçüde ABD ve Batı'ya bağımlı olduğu, buna rağmen Türkiye ile yeni bir fırsat arayışına girdiği dile getirildi.

İSRAİL İÇİN RİSK İKİYE KATLANIYOR

Suudi Arabistan'ın ABD'den F-35 satın alacağı ve İsrail'in buna karşı olduğu ifade edilen haberde, bu konuda Türkiye ve Suudi Arabistan ortak jet üretiminin Tel Aviv için riski ikiye katlayacağı belirtildi.

KAAN'ın seri üretiminin 2028'de başlamasının beklendiği dile getirilen haberde, geçtiğimiz Haziran ayında TUSAŞ'ın Endonezya'ya 48 adet KAAN satışı için bir anlaşma imzaladığının altı çizildi. Ayrıca Suudi Arabistan ile birlikte KAAN'a yakın ilgi duyan ülke sayısının ise 13 olduğu vurgulandı.

KAAN'ın Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı ifade edilen haberde, jetin, insansız hava araçlarından, gezici mühimmatlardan topçu ve hava savunma sistemlerine kadar yeni nesil teknolojiye geçişi temsil ettiği vurgulandı.

