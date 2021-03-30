13 ülkeden ortak bildiri: Kovid-19 verilerine erişimimiz yok

Star.com.tr 30 Mart 2021 Salı 20:17 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 20:31

ABD ve 13 ülke bugün yaptıkları açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'un kökenleri hakkındaki raporunun ertelendiğini ve eksiksiz verilere erişimlerinin olmadığı yönündeki endişelerini dile getirdi.

ABD ile 13 ülke temsilcilerinin yaptığı toplantının ardından yapılan açıklamada, "Kovid-19'un kaynağıyla ilgili uluslararası uzman çalışmasının geciktiği, eksiksiz bir şekilde orijinal verilere ve örneklere erişimin olmadığı yönündeki ortak endişelerimizi dile getiriyoruz." denildi.

ABD ile birlikte Avustralya, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Kore Cumhuriyeti, Slovenya ve İngiltere DSÖ bildirisine imza attılar.

DSÖ'nün taslak raporunda, Kovid-19'un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taslak raporunda, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürüldü.

The Associated Press'in (AP) Cenevre'deki bir diplomattan aldığı DSÖ'nün taslak raporunda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "çok düşük" olduğu iddia edildi.

Taslak raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan vasıtasıyla bulaşmasının en olası senaryo olduğu belirtildi.

Raporun yayınlanmasının defalarca ertelenmesi Çin'in sonuçlarla ilgili baskı yapıp yapmadığı sorularının yükselmesine yol açmıştı. Geçtiğimiz hafta bir DSÖ yetkilisi raporun bir kaç gün içerisinde yayınlanabileceğini açıklamıştı. AP'nin ulaştığı taslağın ise son versiyon gibi göründüğü fakat o noktadan sonra bir değişiklik yapılıp yapılmayacağının ise bilinmediği rapor edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, virüsün orijininin Çin'deki bir laboratuvar olduğunu öne sürmüştü.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Fıng Zıcian, Kovid-19'un laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığını savunmuştu.

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