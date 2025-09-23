İSTANBUL 27°C / 17°C
13 yaşındaki çocuk, uçağın iniş takımında Kabil'den Delhi'ye uçtu

Afganistan'da 13 yaşındaki bir çocuk, büyük bir tehlikeyi göze alarak yolcu uçağının iniş takımı yuvasına saklandı. Çocuk, Kabil'den Yeni Delhi'ye kadar kimseye fark ettirmeden seyahat etti.

23 Eylül 2025 Salı 14:17
Indian Express gazetesinin haberine göre, adı paylaşılmayan Afgan çocuk, Kabil Havalimanı'na gizlice girerek yolcuların arasına karıştı.

Kam Air'e ait RQ-4401 sefer sayılı yolcu uçağının iniş takımı yuvasına fark edilmeden giren çocuk, uçağın arka tekerlek yuvasına saklandı.

Burada tehlikeli bir yolculuk yapan 13 yaşındaki çocuk, Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na kadar geldi.

Uçağın inişi sonrası "pistte yalnız başına ortalıkta dolaştığı" belirlenen çocuk, yerel güvenlik görevlilerince gözaltına alınarak sorgulandı.

Sorgusunda "meraktan bu işe giriştiğini" belirten çocuk, bindiği yolcu uçağının arka iniş takımı yuvasına saklandığını söyledi.

Afganistan kuzeyindeki Kunduz kentinden olduğu tespit edilen çocuk, aslında İran'ın başkenti Tahran'a seyahat etmek istediğini ve bindiği uçuşun Yeni Delhi'ye gittiğini bilmediğini anlattı.

Hindistan Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücünden (CISF) yapılan açıklamaya göre, çocuk, sorgusunun ardından geldiği uçakla Kabil'e geri gönderildi.

