Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 yıl önce küresel güç dengelerine ilişkin yaptığı uyarılar ve "Masada olmayan menüde olur" çıkışı, bugün Batılı liderlerin açıkça dile getirdiği bir gerçekliğe dönüştü.

Davos'ta konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ortaya koyduğu vizyonu gündeme taşıdı.

Carney'nin sözleri, küresel sistemde yaşanan kırılmaların artık Batı dünyası tarafından da açıkça kabul edildiğini gösterdi.

Küresel sistemin köklü bir değişim sürecinden geçtiğine dikkat çeken Carney, "Nostalji bir strateji değildir" diyerek, geçmişteki kurallara dayalı düzenin artık geçerliliğini yitirdiğini ifade etti. Orta ölçekli ülkelerin yeni güç mücadelesi içinde ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Carney, mevcut tabloyu sert sözlerle tanımladı.

"MASADA YOKSAK MENÜDEYİZ"

Carney, kurallara dayalı uluslararası düzenin hâlâ işliyormuş gibi davranılmasının gerçekçi olmadığını belirterek, küresel sistemi "en güçlü aktörlerin ekonomik entegrasyonu baskı aracı olarak kullandığı sert bir büyük güç rekabeti" olarak niteledi. Büyük güçlerin ticareti ve tarifeleri bir silah gibi kullandığını söyleyen Carney'nin bu çıkışı, Başkan Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği uyarılarla örtüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN UYARILARI YENİDEN GÜNDEMDE

Carney'nin Davos'taki değerlendirmeleri, Başkan Erdoğan'ın 7 Ocak'ta küresel ekonomi ve yeni paylaşım mücadelelerine ilişkin yaptığı şu açıklamaları yeniden hatırlattı:

"Küresel ekonomi, değerli metaller, enerji kaynakları ve ticaret yolları üzerinden yeni ve çok sert bir mücadele dönemine sürükleniyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız."

13 YILLIK VİZYONUN YANSIMASI

Bugün Kanada Başbakanı'nın "menüde olma" endişesiyle yaptığı bu açıklamalar, Erdoğan'ın 2013 yılında küresel güç dengeleri ve Avrupa Birliği'ne yönelik yaptığı "kurt-kuzu" benzetmesini de yeniden gündeme taşıdı. Erdoğan'ın o dönemde Türkiye'nin edilgen bir pozisyonu kabul etmeyeceğini vurgulayan yaklaşımı, aradan geçen yıllar içinde birçok Batılı ülkenin yüzleştiği bir gerçekliğe dönüştü.

KANADA'NIN KAYGISI AÇIĞA ÇIKTI

Davos 2026 oturumunda konuşan Carney'nin sözleri, özellikle ABD'nin Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tehditleri ve siyasi baskılarıyla birlikte değerlendirildi. Erdoğan'ın yıllar önce dile getirdiği uyarıların, bugün Kanada gibi ülkeler açısından somut bir endişe haline geldiği yorumları yapıldı.

MACRON'DAN BENZER TESPİT

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Davos'ta yaptığı açıklamalarda benzer bir tabloya işaret etti. Macron, Batı merkezli düzenin çözülmeye başladığını belirterek, "Uluslararası hukukun zayıfladığı, kuralların yerini güçlünün hukukunun aldığı bir döneme doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Davos'ta dile getirilen bu değerlendirmeler, Başkan Erdoğan'ın yıllardır savunduğu küresel güç dengeleri analizinin bugün Batılı liderler tarafından da açıkça kabul edilmeye başlandığını ortaya koydu.