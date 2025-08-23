İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

13 yıl sonra ilk ziyaret: İlişkilerimizde bir dönüm noktası

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, 13 yıl aradan sonra Bangladeş'i ziyaret eden Pakistanlı ilk dışişleri bakanı oldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bu ziyaret, Pakistan dışişleri bakanının yaklaşık 13 yıl aradan sonra Bangladeş'i ziyaret etmesi nedeniyle Pakistan-Bangladeş ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasıdır.' ifadesi kullanıldı.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:21 - Güncelleme:
13 yıl sonra ilk ziyaret: İlişkilerimizde bir dönüm noktası
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Dar'ın Bangladeş ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Dar'ın Bangladeş hükümetinin daveti üzerine, iki günlük ziyaret planı kapsamında Bangladeş'in başkenti Dakka'yı ziyaret ettiği bildirildi.

Bakanın Bangladeşli liderlerle önemli görüşmelerde bulunacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu görüşmelerin karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular da dahil ikili işbirliğinin tüm alanlarını kapsayacağı vurgulandı.

Açıklamada "Bu ziyaret, Pakistan dışişleri bakanının yaklaşık 13 yıl aradan sonra Bangladeş'i ziyaret etmesi nedeniyle Pakistan-Bangladeş ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasıdır." ifadesi kullanıldı.

