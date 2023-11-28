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Dünya

13 yıllık ambargo kalktı! Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alımı kesinleşti

İran, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosunun kalkmasının ardından savaş uçağı alımını hızlandırdı. İran, Rusya'dan Su-35 savaş uçakları, Yak-130 eğitim uçakları ve Mi-28 taarruz helikopterleri alımının kesinleştiğini duyurdu.

AA28 Kasım 2023 Salı 12:19 - Güncelleme:
13 yıllık ambargo kalktı! Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alımı kesinleşti
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan Savunma Bakan Yardımcısı Mehdi Ferhi, Rusya'dan alınacak savaş uçakları ve helikopter teslimatına ilişkin anlaşmanın sonuçlandığını açıkladı.

Ferhi, "Yak-130 eğitim uçağı, Sukhoi-35 savaş uçağı ve Mi-28 taarruz helikopterinin ülkeye gelişi doğrulandı ve süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

13 YILLIK AMBARGO KALKTI! RUSYA'DAN SU-35 SAVAŞ UÇAĞI ALIMI KESİNLEŞTİ

Haberde, satın alma sözleşmesinin ne zaman sonuçlandığı ve Rusya'dan İran'a kaç adet uçağın ne zaman teslim edileceği bilgisi verilmedi.

Tahran'ın 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu 2020'de kaldırılmıştı. İran bunun ardından Rusya'dan Su-35 uçaklarının tedariki konusunda girişimlere başladığını ve mart ayında savaş uçaklarının satın alma prosedürlerinin tamamlandığını duyurmuştu. Daha sonra temmuz ayında ise Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, satın alma işlemini durdurduklarını ancak gerekli görülmesi halinde yeniden değerlendireceklerini açıklamıştı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı dördüncü nesil avcı uçağı olarak kullanılıyor.

Rusya'nın Yakovlev şirketi tarafından geliştirilen Yak-130 gelişmiş eğitim uçağı, 4. ve 5. nesil savaş uçağı pilotlarının eğitilmesi için kullanılıyor. Tesnim Haber Ajansı, 2 Eylül'deki haberinde Yak-130'un İran Hava Kuvvetlerine teslim edildiğini açıklayarak, uçağın İran'da bir hava üssündeki görüntülerine yer vermişti.

"Rusya Helikopterleri" şirketinin ürettiği Mi-28 helikopteri de ağır saldırı helikopteri olarak adlandırılıyor.

Ambargolar nedeniyle uzun bir süredir savaş uçağı alımı yapamayan İran'ın Hava Kuvvetleri envanterinde eski ABD yapımı F-4, F-5 ve F-14 ile Rus Mig-29 ve Su-24 savaş uçakları bulunuyor.

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