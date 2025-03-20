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Dünya

132 Ukrayna İHA'sı yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'ya ait 132 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirdi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
132 Ukrayna İHA'sı yok edildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 132 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 54'ünün Saratov, 40'ının Voronej, 22'sinin Belgorod, 9'unun Rostov, 3'ünün Kursk, 1'inin Lipetsk bölgelerinde, 3'ünün ise ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

ENGELS KENTİNDE "ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki Engels kentinde İHA saldırısı sonucu yaklaşık 30 ev ile şehir hastanesinin hasar gördüğünü, havaalanında yangın çıktığını belirtti.

Olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Busargin, "Saldırı sonucu yaralılar var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Yangın nedeniyle havaalanının yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinden siviller tahliye edildi. Bu nedenle acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı.

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