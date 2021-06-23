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Dünya

134 Afgan askeri Tacikistan'a sığındı

Taliban saldırısından kaçan 134 Afgan askeri, Afganistan sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındı.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 07:53 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 07:53
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Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nden yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ın Kunduz eyaletindeki Tacik-Afgan sınırındaki Şirhan sınır kapısına yaptığı saldırıdan dolayı sınırdaki durumun gergin olduğu kaydedildi.

Taliban'ın bu saldırısından kaçan Afganistan hükümet güçleri mensubu 134 askerin, Tacikistan topraklarına geçtiği belirtilen açıklamada, "İnsanilik ve iyi komşuluk ilkelerine uyan Tacik sınır muhafızları, Afgan askerlerin hiçbir engel olmaksızın sınırı geçerek Tacikistan topraklarına girmesine izin verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sınırı geçen Afgan askerler arasında 4 yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tacikistan'ın Pakistan ve İran da dahil, Güney ve Güneydoğu Asya'dan yaptığı ithalatın geçtiği Tacikistan ve Afganistan arasında önemli bir ticaret ve geçiş noktası olan Şirhan sınır karakolu, Tacikistan'ın Hatlon bölgesindeki Panj ilçesi ile Afganistan'ın Kunduz eyaletinin İmam Sahib ilçesi arasındaki sınırda yer alıyor.

Afganistan makamları, dün, Taliban'ın yaptığı saldırı sonucuna Şirhan sınır kapısının militanların kontrolüne geçtiğini, güvenlik güçlerinin ise bu bölgeyi tamamen terk ettiğini açıklamıştı.

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