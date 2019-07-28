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135 mülteci Avrupa’yı kilitledi

Milyonlarca mülteciye kucak açan Türkiye’yi ‘sığınmacı düşmanı’ gibi göstermeye çalışan Avrupa, İtalya açıklarında kurtarılan 135 göçmeni açık denizde bıraktı. 28 AB ülkesi mülteciler için topu birbirine attı.

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Aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini’nin başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı, insanlık dışı bir karara imza attı. Akdeniz’in ortasında bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılan, ardından İtalya sahil güvenlik gemisi Gregoretti’ye transfer edilen 135 göçmenin İtalya’ya girmesine izin vermemek için Gregoretti gemisi Lampedusa’ya yanaştırılmıyor.      

AB’DE KRİZ YARATTI 

İtalyan hükümetinin, sahil güvenlik gemisindeki 135 göçmenin, Avrupa’ya dağıtılması ve bu operasyonu koordine etmesi için Avrupa Komisyonu’na resmen talepte bulunduğu ve komisyondan resmi yanıtın beklendiği belirtildi. Bir Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü, İtalya’nın talebinin ulaştığını doğruladı. Ancak, insanlık dramını görmezden gelerek sessizliğe büründüler. İtalyan basını ise olayı “İtalyan limanları sadece göçmen kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine değil, aynı zamanda İtalyan sahil güvenliğine de kapalı” ifadeleriyle duyurdu. 

HEDEF TÜRKİYE 

İçişleri Bakanlığı’nın düzensiz göçle mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere çeşitli bölgelerde başlattığı çalışma, Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıları kendileri için tehdit gören Batılı devletlerin algı operasyonuna dönüştürülmüştü. İstanbul Aksaray’da kimliği ve kaydı bulunmayan Suriyelilere işlem yapılmasını Avrupa medyası Türkiye’ye karşı kirli bir operasyona dönüştürmüştü. Mültecilere kapıyı kapatan Batı ülkeleri 3.5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’yi ‘mülteci düşmanı’ gibi göstermiş ve Suriyeli sığınmacıları Türkiye’ye karşı kışkırtarak eylem yapmaları için organizasyon başlatmıştı.

Kahraman kaptana tutuklama

Göçmenleri taşıyan İtalyan sahil güvenlik gemisinin kendi limanına yanaşamaması akıllara Carola Rackete olayını getirdi. Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, 12 Haziran’da Akdeniz’de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait Hollanda bayraklı ve Alman Carola Rackete’nin kaptanlığını yaptığı Sea Watch 3 gemisine almıştı. Kaptan Rackete, tüm engellemelere rağmen gemiyi 17 gün denizde bekledikten sonra Lampedusa limanına yanaştırmış ve karaya çıkartmıştı. Mültecilerle birlikte gemiden inen Rackete tutuklanmıştı.

 

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