Çekya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rheinmetall'den yaklaşık 160 milyon avro tutarında 14 Leopard tankı siparişi verildiğini duyurdu.2026'NIN SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK
Açıklamada, Alman şirketle imzalanan anlaşma doğrultusunda 2A4 tipi Leopard tankların 2026'nın sonuna kadar Çekya'ya teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi.ÇOK SAYIDA TANK ENVANTERE GİRDİ
Anlaşmanın, bakanlığın cephaneliğini modernize etme ve ordunun harekat kabiliyetini artırma yönündeki hamlesinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Çekya'nın çok sayıda farklı tip Leopard tankları da envanterine kattığı ifade edildi.