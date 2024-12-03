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Dünya

14 adet tank satın almak için anlaşma imzaladılar! 2026 yılında teslim edilecek

Çok sayıda farklı tip Leopard tanklarını envanterine katan Çekya, Alman silah üreticisi Rheinmetall ile 14 'Leopard 2A4' tipi tank satın almak için yeni bir anlaşma imzaladı.

AA3 Aralık 2024 Salı 23:39 - Güncelleme:
14 adet tank satın almak için anlaşma imzaladılar! 2026 yılında teslim edilecek
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Çekya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rheinmetall'den yaklaşık 160 milyon avro tutarında 14 Leopard tankı siparişi verildiğini duyurdu.

2026'NIN SONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

Açıklamada, Alman şirketle imzalanan anlaşma doğrultusunda 2A4 tipi Leopard tankların 2026'nın sonuna kadar Çekya'ya teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA TANK ENVANTERE GİRDİ

Anlaşmanın, bakanlığın cephaneliğini modernize etme ve ordunun harekat kabiliyetini artırma yönündeki hamlesinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Çekya'nın çok sayıda farklı tip Leopard tankları da envanterine kattığı ifade edildi.

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