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Dünya

14 katlı apartmanda yangın paniği... Acil Sahra Hastanesi kuruldu!

İspanya'nın Valencia kentinde farklı bloklardan oluşan ve 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı apartmanda büyük bir yangın çıktı. Apartman yangınla birlikte alevlere teslim oldu. Sahra hastanesi kurulan bölgeye, çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığı görüldü. Çıkan yangında şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı belirlendi.

İHA23 Şubat 2024 Cuma 01:24 - Güncelleme:
14 katlı apartmanda yangın paniği... Acil Sahra Hastanesi kuruldu!
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İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'nde 14 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Binada yaşayanlar, balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, binanın karşısına yaralılar için sahra hastanesi kuruldu. Yetkililer, yangında 7 kişinin yaralandığını belirterek, çok sayıda kişinin kurtarıldığını açıkladı.

"YANGIN ALANINDAN UZAK DURUN" ÇAĞRISI"

Yangın, binanın bitişiğindeki başka bir binaya da sıçrarken, halka bölgeden uzak durması çağrısı yapıldı. Görgü tanıkları, yangının hızla yayıldığını, bunun nedeninin binanın dış cephesinde kullanılan malzemeden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala yaptığı açıklamada, "Acil durum ekiplerinin işini yapmasına izin vermek için lütfen yangın alanından uzak durun" ifadelerini kullandı.

"DEHŞETE DÜŞTÜM"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Valencia'da bir binada meydana gelen korkunç yangın karşısında dehşete düştüm. Yangından etkilenen tüm insanlara dayanışma duygularımı ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum" dedi.

Binada 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangının henüz söndürülemediği belirtildi.

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