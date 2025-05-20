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Dünya

14 yıl sonra bir ilk! AB'den dikkat çeken Suriye kararı

Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de devreye alan Avrupa Birliği'nden (AB) dikkat çeken bir adım geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ın, 'Suriye yaptırımlarını kaldırmaktan başka seçeneğimiz yok' açıklamasının ardından Brüksel, Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise kararın ardından yaptığı açıklamada, 'AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya imza attık, bu karar Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı arttıracaktır' dedi.

AA20 Mayıs 2025 Salı 13:08 - Güncelleme:
14 yıl sonra bir ilk! AB'den dikkat çeken Suriye kararı
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Kallas, Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Suriye'ye uyguladığımız ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldık." mesajını paylaştı.

"Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmesine yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullanan Kallas, AB'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

"BU KARAR SURİYE'DE GÜVENLİK, İSTİKRAR VE REFAHI ARTTIRACAKTIR"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye halkıyla birlikte yeni bir tarihi başarıya imza attık, bu karar Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahı arttıracaktır" dedi.

AB'NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

AB, rejimin devrilmesinin ardından, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurarak bu konuda ilk adımı atmıştı.

AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.

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