Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu çerçevesinde Büyükelçilik Rezidansında resepsiyon düzenlendi. Belçika'nın yeni Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, diplomatik misyon temsilcileri, iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı.

Konuşmasında tarihi büyükelçilik konutuna vurgu yapan Büyükelçi Van de Velde, "Ankara'daki en eski büyükelçilik konutunda savunma sanayilerimizin geleceğini konuşmak için bir araya gelmemizde anlamlı bir taraf var" ifadelerini kullandı.

Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını belirten Van de Velde, "En güçlü ortaklıklar, tıpkı bu ev gibi, taş taş üzerine inşa edilir ve kalıcı olması için yapılır" diye konuştu.

"SAVUNMA SANAYİ ALANINDA GELİŞEN TEMASLAR, İŞ BİRLİĞİNİN DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞINMASINA İMKAN SAĞLAMAKTA"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ise Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan programda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye ve Belçika'nın NATO müttefikliği temelinde uzun yıllara dayanan köklü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Heybet, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ortak güvenlik anlayışımız, bölgesel istikrara verdiğimiz önem ve müşterek sorumluluklarımız ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin temelini oluşturmaktadır. Son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarımız artmıştır. Bu durum savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğumuzun daha güçlü bir zemine oturduğunu göstermektedir. Özellikle savunma sanayi alanında gelişen temaslar mevcut iş birliğinin somut projelerle daha ileri seviyelere taşınmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca Brüksel'de 8 Aralık 2025'te düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü, ilişkilerde kurumsal iş birliğinin güçlendiğini göstermiştir. İnanıyorum ki Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkiler karşılıklı anlayış ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha da gelişecektir. Savunma sanayi alanlarındaki iş birliğimiz yeni fırsatlarla güçlenecektir. Savunma sanayi ve kapasite geliştirme alanında Belçika silahlı kuvvetlerine desteğimizi sunmaya her daim hazırız."

"GERİ DÖNECEĞİZ VE BU DÖNÜŞ 14 YIL SÜRMEYECEK"

Belçika Savunma Bakanı Francken, 14 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ziyaretin önemli olduğunu ifade ederek, "14 yıl boyunca buraya gelmemiş olmak çok da akıllıca bir fikir ya da karar değildi. Ancak size garanti verebilirim ki geri döneceğiz ve bu dönüş 14 yıl sürmeyecek" diye konuştu.

Ziyaret kapsamında yoğun temaslarda bulunduklarını aktaran Francken, İstanbul'da yaklaşık 40 sözleşme imzaladıklarını, Ankara programında da çok sayıda savunma anlaşmasına imza atıldığını söyledi.

Savunma, havacılık ve uzay alanlarında düzenlenen program kapsamında beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Francken, "Savunma, havacılık ve uzay günü düzenleme fikrini ortaya attığımızda bize tek bir sözleşme bile imzalayamayacağımız söylenmişti. Ama bugün 6-7 sözleşme imzaladık" dedi.

Belçika hükümetinin girişimcileri ve savunma sanayiini desteklediğini belirten Francken, Türkiye'de savunma sanayiinde faaliyet gösteren girişimci sayısının dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de savunma sanayiinde 4 bin girişimci olduğunu duydum. Biz yüzler seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz, aynı ölçekte değiliz ama arayı kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.