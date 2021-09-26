148 yıllık kiliseyi satıp alıp camiye çevirdiler!

AA 26 Eylül 2021 Pazar 09:44 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 09:44

Troy kentinde 1873 yılında inşa edilen Mount Carmel Kilisesi'ne, camiye çevrildikten sonra Kanada Uygur Türkleri İslam ve Kültür Merkezi adı verildi.



Törenle açılan caminin gönderine ise Gökbayrak çekildi.

Kanada Uygur Türkleri Derneği Genel Sekreteri İtibar Artış, AA'ya yaptığı açıklamada, satın aldıkları kilisenin hem cami hem de toplum merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Toronto ve çevresinde yaşayan Uygur Türklerinin, hem ibadet hem de toplumsal faaliyetler için uzun zamandır bir merkez arayışında olduklarını anlatan Artış, "Burada hem ibadetlerimizi yapacağız hem de Kur'an eğitimi başta olmak üzere çocuklarımızı eğiteceğiz. Yeni neslin, Batı kültüründe eriyip yok olmasını önlemek ve zengin Doğu Türkistan gelenek, görenek ve kültürünü öğrenmesi için böyle bir yere ihtiyacımız vardı." dedi.

Törene katılan Mount Carmel Kilisesi'nin son papazı Dr. Robin Wilkie de Kanada halkının uzun yıllar ibadet ettiği binanın, başka bir dinin mensuplarınca da olsa ibadet mekanı olarak yaşamaya devam etmesinden memnun olduğunu söyledi.

Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve yok etme faaliyetlerini bildiğini anlatan Wilkie, "Uygur Türklerinin çocuklarını zorla ailelerinden koparıp, yatılı okullara kapattıklarını duydum." diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından misafirlere Uygur usulü yemekler ikram edildi. 610 bin Kanada Dolarına (4,3 milyon TL) satın alınan bina, yaklaşan ramazan ayından önce ibadete açılacak.