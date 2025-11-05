15 Filistinli esirin cenazesi daha Gazze'ye getirildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 15 Filistinli esirin cenazesinin teslim alındığı belirtildi.

Teslim alınan naaşlarının kimlik tespiti için gerekli tıbbi çalışmaların yapılacağı aktarıldı.



Buna göre İsrail'in şimdiye kadar 285 Filistinli esirin naaşını teslim ettiği, bunlardan 84 kişinin kimliklerinin tespit edildiği ve yakınlarına teslim edildiği kaydedildi.



İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.

Gazze'deki Filistin makamları, ateşkes ve esir takası kapsamında teslim alınan cenazelerin üzerinde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.