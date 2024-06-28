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Dünya

15 Temmuz direnişi örnek oldu! Bolivya'da darbeyi halk püskürttü

Bolivya'da cunta darbeye kalkıştı. Devlet Başkanı Arce ve halefi Morales, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi halkı sokağa çağırdı. On binler meydanlara inip, darbeyi boşa çıkardı. Eski ordu komutanı Zuniga ve destekçileri gözaltına alındı.

28 Haziran 2024 Cuma 08:50 - Güncelleme:
15 Temmuz direnişi örnek oldu! Bolivya'da darbeyi halk püskürttü
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da başlatılan askeri darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Devlet Başkanı Arce'nin 'demokrasi' çağrısıyla halk cuntaya direndi, darbeci askerler geri çekildi.

Bolivya'da General Jose Zuniga'nın emriyle başkenti La Paz'daki Murillo Meydanı'na ağır silahlar ve birkaç zırhlı araçla giren darbeci askerler, hükümet sarayını kuşattı. atarak, zorla içeri girdi. Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, askeri kalkışmaya karşı halkı demokrasiyi savunmaya çağırdı.

Luis Arce

Eski Devlet Başkanı Evo Morales de halkı darbeye karşı direnmeye davet etti. Bu çağrı üzerine binlerce kişi sokağa çıkarak, darbeyi engelledi.

Bolivya'da darbe girişiminin lideri Zuniga gözaltına alındı

KAPIDA TARTIŞTILAR

Askerlerin sarayın kapılarını kırmasının ardından kabine üyeleriyle giriş katına inen Devlet Başkanı Arce, darbeci Zuniga ile tartıştı. Zuniga'ya parmak sallayan Arce, "Ben senin başkomutanınım. Sana, askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim" dedi. Zuniga dahil 3 üst düzey komutanı görevden alan Arce, Jose Wilson Sanchez'i yeni ordu komutanı olarak atadı. Sanchez'in tüm askeri personele birliklerine dönme çağrısının ardından darbeciler çekildi.

Halka teşekkür eden Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz. Tüm Bolivyalılar olarak tüm darbe girişimlerini bozguna uğratacağız. Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler" dedi. Başlatılan soruşturma kapsamında darbeci General Zuniga ve Donanma Komutanı Koramiral Juan Arnez tutuklandı. Zuniga verdiği ilk ifadesinde, darbeci askerlerin başkente gelmesinin uzun zaman almasından dolayı başarısız olduklarını aktardı.

BRICS ÜYELİĞİ DETAYI

Zengin lityum yataklarıyla dünyada önemli bir yere sahip Bolivya lideri Arce'nin 8 Haziran'da Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Putin ile BRICS üyeliğini görüşmelerinin ardından yaşanan darbe girişimi dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Türkiye darbe girişimini kınarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız" mesajını verdi.

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