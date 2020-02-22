22 Şubat 2020 Cumartesi08:35 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 08:50

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala hakkındaki soruşturma dosyasında çarpıcı bilgiler yer aldı. Dosyada Kavala ve eski CIA ajanı Henri Barkey'in darbe girişiminden 1 ay önce 2016'nın Haziran ayında gittikleri Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin tespitler bulunuyor.

Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'a gönderilen tespit tutanağına göre Kavala ziyaretinde Şeyhmus D., Fırat A., Mehmet Ö., Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye temsilcisi Ulrike D.'nin de aralarında bulunduğu 9 isimle irtibat kurdu. Bu kişilerden Fırat A. ve Şeyhmus D.'nin PKK propagandası ve PKK-KCK Terör Örgütü adına faaliyette bulunmak suçlarından şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Barkey'in ise Diyarbakır seyahatinde HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 5 kişi ile iletişim halinde olduğu tespit edildi.

Barkey'in görüştüğü kişiler arasında PKK/ KCK'ya üye olmak suçundan hapis cezası alan Muharrem E. ile 'terör propagandası yapmak' suçundan 'şüpheli' sıfatıyla soruşturulan Ramazan T.'nin de yer aldığı belirlendi.

(Sabah)