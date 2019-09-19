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15 yaşındaki genç kızı, dakikalarca su altında tutarak boğdu

Dominik Cumhuriyeti´nde 16 yaşındaki bir genç, tutup havuza fırlattığı ve havuzdan çıkmasına izin vermediği 15 yaşındaki arkadaşını suyun altında tutarak ölümüne neden oldu.

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Başkent Santa Domingo´daki Pantoja bölgesinde, hafta sonu havuza giden 15 yaşındaki Nairobi Montés, havuz kenarında durduğu sırada 16 yaşındaki arkadaşı tarafından havuza fırlatıldı.
 
 
Ancak, Montes havuzdan çıkmaya çalıştığı sırada genç adam tarafından tekrar havuza atıldı. Montesi havuza fırlatıp kendi de atlayan genç, bir süre genç kızın kafasını suyun altında tutarak, arkadaşının ölümüne neden oldu.
 
 
MONTES´İ DAKİKALARCA SU ALTINDA TUTTU
 
Havuzun güvenlik kamerası tüm olayı dakika dakika kaydetti. Adı polis tarafından gizli tutulan genç tarafından defalarca havuza itilen genç kız, su yutmaya başladı.
 
 
Genç kızın kafasına bastırarak suyun altına iten adam dakikalarca genç kızı suyun içinde tuttu. Genç, bir süre sonra vücudu yüzeye doğru süzülen genç kızın üstüne atlayarak, tekrar kızı su altına itti.
 
 
Görüntülerde havuz kenarına dayanmış duran gencin, kızın vücudunu su altında tutuğu görüldü. Su altında fark edilmeyen genç kızın cansız bedeni, havuzdaki bir başka kişi tarafından fark edilerek, havuzdan çıkartıldı. Genç kızın ölümünden sorumlu gencin de, kızın sudan çıkarılmasına yardım ettiği görüldü.
 
MONTES´İN FOTOĞRAFI BULUNAN TSHİRTLE CENAZESİNE GİTTİ
 
Yerel basına konuşan kızın ailesi, şüpheli gencin, Montes'e aşık olduğu ve kızı takibe aldığını belirtti. Görgü tanıkları da olay günü genç adamın kıskançlık krizine girdiği için sürekli genç kızla tartıştığını öne sürdü
 
Ayrıca, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan gencin, üzerinde Montes´in fotoğrafı bulunan bir tshirtle, Montes´in cenazesine katıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
 

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