  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 15 yıl aradan sonra seçim heyecanı! Suriye'de halk sandık başına gitti
15 yıl aradan sonra seçim heyecanı! Suriye'de halk sandık başına gitti

Suriye'de 5 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemediği Ayn el-Arab ve Haseke'de 15 yıl aradan sonra ilk kez parlamento seçimleri yapıldı.

IHA25 Mayıs 2026 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından geçiş sürecinde önemli bir adım atılarak parlamento seçimleri yapılmıştı. Suriye genelinde parlamento 5 Ekim 2025'te yapılmış ancak, Haseke, Rakka ve Süveyda gibi bölgelerde güvenlik gerekçesiyle yapılamayan oylama dün gerçekleştirildi. Böylece, 15 yıl aradan sonra Ayn el-Arab ve Haseke'de ilk kez parlamento seçimleri yapıldı.

Suriye Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Dr. Muhammed Taha el-Ahmed, dün yapılan seçim sonuçlarını açıkladı. El-Ahmed tarafından yayımlanan 35 ve 36 sayılı resmi kararlar neticesinde parlamento seçimlerinde ilgili seçim bölgelerinde kazanan isimler ve listeler netleşti. Haseke'de İbrahim Mustafa el-Ali, Ömer İsa Hayes ve Fasla Hıdır Yusuf birlikte parlamentoya girmeyi başardı. Kamışlı'da Kim Hüseyin İbrahim, Rıdvan Osman Seydo, Abdülhalim Hıdır el-Ali ve Mahmud Madi el-Ali parlamentoda koltuk kazandı. Ayn el-Arab'da Ferhad Enver Şahin ve Şevah İbrahim el-Assaf parlamentoya girdi.

Açıklamada, yasal hak sahiplerinin ve ilgili tarafların seçim sonuçlarına yönelik itiraz başvurularını bugün mesai bitimine kadar ilgili vilayetlerdeki yetkili özel itiraz komisyonlarına şahsen iletmeleri gerektiği aktarıldı.

Yüksek Seçim Komitesi, resmi kararların yürürlüğe girmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla sonuçların komitenin resmi internet sitelerinde ve yayın organlarında aynen yayımlanacağını belirtti.

