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Dünya

15 yıl sonra bir ilk! ABD'de mahkum kurşuna dizilerek idam edildi

ABD'de 2 kişiyi öldürme suçundan hüküm giyen ve ölüm cezasına çarptırılan Brad Sigmon adlı bir mahkum, kurşuna dizilerek idam edildi. Sigmon, idamın ABD'de 1976'da yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana ölüm cezası idam mangası tarafından infaz edilen 4'üncü mahkum oldu.

IHA8 Mart 2025 Cumartesi 07:32 - Güncelleme:
15 yıl sonra bir ilk! ABD'de mahkum kurşuna dizilerek idam edildi
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2001 yılında eski kız arkadaşının anne ve babasını öldürme suçundan hüküm giyen ve ölüm cezasına çarptırılan 67 yaşındaki Brad Sigmon adlı ABD'li mahkum, kurşuna dizilerek idam idam edildi. Güney Carolina Ceza İnfaz Dairesi tarafından yapılan açıklamada, diğer infaz yöntemleri olan enjeksiyon veya elektrikli sandalye yerine kurşuna dizilmeyi seçen Sigmon'un cezasının 3 gönüllüden oluşan bir idam mangası tarafından infaz edildiği bildirildi. Sigmon'un ölümünün yerel saat ile 18:08'de gerçekleştiği kaydedildi.

"KENDİSİ İÇİN EN İYİ OLANI SEÇTİ"

Sigmon'un avukatı Geral Bo King, müvekkilinin eyaletin infaz için kullandığı "barbarca" yöntemler arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Ölümcül enjeksiyon veya idam mangasını seçmediği takdirde, Güney Carolina'nın onu diri diri yakıp pişirecek olan eski elektrikli sandalyesinde ölecekti. Ancak alternatif de aynı derecede korkunç" açıklamasında bulundu. Güney Carolina'da yakın tarihlerde uygulanan iğneli idam cezası infazlarının çok uzun sürdüğünü söyleyen King, "Ölümcül enjeksiyonu seçerse, Eylül ayından bu yana idam edilen üç mahkumda olduğu gibi uzun süre içinde ölme riskini göze almış olacaktı" ifadelerini kullandı. King, "Geriye kalan tek seçenek idam mangasıydı. Brad'in vurulmanın vücudunda nasıl bir etkiye yol açacağı konusunda hiçbir şüphesi yoktu. Brad kendisi için en iyi olanı seçti" dedi.

15 YIL SONRA BİR İLK

Sigmon, idamın ABD'de 1976'da yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana ölüm cezası idam mangası tarafından infaz edilen 4'üncü mahkum oldu. Daha önce tümü Utah eyaletinden olan 3 mahkum kurşuna dizilerek idam edilmişti. 2010 yılında kurşuna dizilerek idam edilen Ronnie Gardner adlı mahkum ise, cezası idam mangası tarafından infaz edilen son kişi olmuştu.

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