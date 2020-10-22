15 yıldır bu anı bekliyordu: Azeri spiker haberi sunarken gözyaşlarını tutamadı

22 Ekim 2020 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:12

Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.

AZERİ SPİKER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

ARB24 isimli Azerbaycan kanalında spikerlik yapan Günel Mövsümova, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Sunucu Mövsümova, memleketinin bugün işgalden kurtarılan Zengilan olduğunu ifade ederek, "Bir Zengilanlı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım." dedi.