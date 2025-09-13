İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6749
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 150 milyar Euro'luk program! Türkiye'den AB'ye resmi başvuru
Dünya

150 milyar Euro'luk program! Türkiye'den AB'ye resmi başvuru

Türkiye, Avrupa Birliği'nin silah programına talip oldu. Türkiye ve Güney Kore'nin AB'nin 150 milyar Euro'luk askeri tedarik kredi programına katılmak için Avrupa Komisyonu'na resmi başvuru yaptığı bildirildi.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 08:57 - Güncelleme:
150 milyar Euro'luk program! Türkiye'den AB'ye resmi başvuru
ABONE OL

Türkiye ve Güney Kore, Avrupa Birliği'nin dev askeri tedarik programına dahil olmak için resmi başvuruda bulundu.

AB'nin Güvenlik Eylemi Avrupa kredileri kapsamında oluşturulan 150 milyar euro'luk askeri tedarik programı, üye ülkelerin olası Rusya tehdidine karşı silahlı kuvvetlerini güçlendirmesini amaçlıyor.

Program, savunma sanayilerine AB destekli kredilerle finanse edilen anlaşmalara erişim imkânı tanıyor.

Euractiv'in aktardığına göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, "Türkiye'den ve ayrıca Güney Kore'den resmi bir talep aldık" dedi.

"ATİNA'DAN VETO" İHTİMALİ

Komisyon, her iki başvuruyu da değerlendirerek resmi tavsiyesini AB Konseyi'ne sunacak. Haberde, Türkiye'nin başvurusunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin muhalefetiyle karşılaşabileceği, buna karşılık Güney Kore'nin kabul edilme ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.