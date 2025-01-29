Zapryanov'a Savunma Bakan Yardımcısı Adelina Nikolova ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Dimitar Petrov'un da aralarında bulunduğu üst düzey bir heyet eşlik edecek. Törende, Bulgaristan jeti, Lockheed Martin'den üst düzey isimler, ABD milletvekilleri ve hem Bulgaristan hem de ABD'den askeri ve hükümet temsilcilerinin huzurunda teslim edilecek.

İlk uçağın teslimatının Bulgaristan'ın savunma kabiliyetleri için yeni bir başlangıcı temsil ettiği ifade edilirken, savaş uçaklarının ülkenin hava gücünü önemli ölçüde artıracağı vurgulandı. F-16'lardan ikisinin ise ABD ve Bulgaristan silahlı kuvvetlerinin eğitim ve lojistik konusunda yakın işbirliği yaptığı bir savunma yükseltme planının parçası olarak Nisan 2025'e kadar Bulgaristan'a inmesi bekleniyor.

Lockheed Martin ayrıca ziyaret sırasında Bulgar heyetine üretim yeteneklerini sergileyecek ve onlara yeni nesil savaş uçaklarının arkasındaki üretim süreçleri hakkında bilgi verecek.

Yabancı basında yer alan habere göre, bu teslimatın, Bulgaristan için yeni bir jetten çok daha fazlasını temsil ettiği, Rusya ile gerginliklerin yüksek olduğu ve hava üstünlüğünün her zamankinden daha önemli hale geldiği bir zamanda, Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'nun hava gücü altyapısına daha derin bir şekilde entegre olduğunun sinyalini verdiği ifade edildi.

Bulgaristan'ın Sovyet dönemi MiG-29'larından oluşan eski filosunu modernize etme yolculuğu, ABD'den daha gelişmiş F-16 Block 70/72 uçağını satın alma yönündeki önemli bir kararla sonuçlandı. Bu stratejik hamle, Bulgaristan'ın hava savunma yeteneklerini güçlendirmeyi ve ordusunu NATO standartlarıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Süreç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bulgaristan'a sekiz adet F-16C/D Block 70/72 savaş uçağı için ilk Yabancı Askeri Satışı[FMS]onayladığı Haziran 2019'da başladı ve ilk anlaşmanın tahmini maliyeti 1,673 milyar dolar olarak belirlendi.

Tek kişilik[C]ve iki kişilik[D]varyantları arasında eşit olarak bölünen bu ilk sekiz uçağın edinimi, o zamana kadar operasyonel olan Mikoyan-Gurevich MiG-29'ların yerini almak üzere tasarlanmıştı.

2022'ye gelindiğinde ise Bulgaristan'ın geçici hükümeti bu yatırımı ikiye katlamaya karar vererek sekiz adet ek F-16C/D Block 70/72 savaş uçağının daha satın alınmasını onayladı ve toplam uçak sayısını 16'ya çıkardı.

Bu ikinci parti yaklaşık 1,3 milyar dolar değerindeydi ve anlaşma, gerekli tüm silahları ve destek yapılarını içerecek şekilde tamamlandı.

Her iki satın alma için toplam yatırım yaklaşık 3 milyar dolardı ve bu da Bulgaristan'ın yalnızca hava kuvvetlerini modernize etmesini değil, aynı zamanda Avrupa genelinde F-16'ların yaygın kullanımı göz önüne alındığında NATO müttefikleriyle birlikte çalışabilirliğini artırmasını sağladı.

Yabancı basın, Bulgaristan'ın F-16 Block 70/72 uçağını satın almasının, basit bir tedarikten çok daha fazlası olduğunu; hava muharebesinin geleceğine stratejik bir sıçrama, ulusal savunmayı güçlendirme ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışabilirliği garanti altına aldığı belirtildi.