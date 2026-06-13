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Dünya

16 ülkede nefes kesen takip: Kırmızı bültenle aranan 90 firari Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 şüphelinin, 16 farklı ülkede yürütülen ortak operasyonlar neticesinde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
16 ülkede nefes kesen takip: Kırmızı bültenle aranan 90 firari Türkiye'ye getirildi
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İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik yürütülen koordineli çalışmaların detaylarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının titiz takibi neticesinde büyük bir operasyon sürecine imza atıldı. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak işbirliği sonucunda firari şahısların gizlendikleri yerler tespit edildi.

HANGİ ÜLKELERDEN GERİ GETİRİLDİLER?

Yürütülen sınır ötesi operasyonlar kapsamında en fazla iade 58 kişi ile Gürcistan'dan gerçekleştirildi. Gürcistan'ı 12 kişi ile Almanya, 3'er kişi ile Bulgaristan ve Yunanistan, 2'şer kişi ile Hollanda ve KKTC takip etti. Ayrıca Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna'da yakalanan şüphelilerin de Türkiye'ye iadeleri tamamlandı.

90 ŞÜPHELİ ADALETE TESLİM EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan 42 şüpheli (S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.İ., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L., N.İ.) ile ulusal seviyede aranan 48 şüphelinin (G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.İ., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E., F.G.) yakalanarak Türk adaletine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine yönelik yurt dışı operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, emeği geçen emniyet ve adalet teşkilatı personeline teşekkür edildi.

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