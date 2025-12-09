İSTANBUL 11°C / 7°C
  Dünya
  • >
  • Dünya
  • >
  160 milyon dolarlık rüşvetin bedeli idam oldu: Huarong'un eski yöneticisine sert ceza
Çin'de devlete ait China Huarong International Holdings'in eski yöneticisi Bai Tienhui, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından aldığı idam cezasının onanmasının ardından infaz edildi. Tienhui'nin yaklaşık 160 milyon dolar rüşvet aldığı tespit edilmişti.

9 Aralık 2025 Salı 18:14
Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin Yüksek Halk Mahkemesinin cezayı onamasının ardından eski yönetici bugün idam edildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Bai'nin aldığı rüşvetin miktarının büyük, suçun koşullarının çok ciddi ve toplumsal etkisinin vahim olduğu, Çin devletinin ve halkının çıkarlarına zarar verdiği, bu yüzden kanuna uygun şiddetli şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, suçun açık, kanıtların nihai ve yeterli olduğu, dolayısıyla cezanın yerinde görüldüğü ifade edildi.

MAYIS 2024'TE İDAM CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Bai Tienhui, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada, Mayıs 2024'te idam cezasına çarptırılmıştı.

Tiencin şehrinde görülen davada, mahkeme, Bai'nin şirketteki idari konumunu kötüye kullanarak 1,1 milyar yuan (yaklaşık 160 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetmiş ve eski yöneticiye idam cezası vermişti.

İDAM EDİLEN İKİNCİ YÖNETİCİ

Bai, China Hurong'un yolsuzluk nedeniyle idam edilen ikinci yöneticisi oldu. Eski Yönetim Kurulu Başkanı Lai Şiaomin de 1,8 milyar yuan (yaklaşık 250 milyon dolar) rüşvet aldığı, 25 milyon yuan (yaklaşık 3,5 milyon dolar) değerinde varlığı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle Ocak 2021'de idama mahkum edilmiş ve karar bir ay sonra infaz edilmişti.

Şirketin 4 eski yöneticisinin daha mahkeme karşısına çıkartılması bekleniyor.

Çin'in Asya krizinin ardından kurduğu kamuya ait 4 büyük varlık yönetim şirketinden biri olan China Huarong, 2021'de Citic Grup bünyesine katılarak China Citic Finansal Varlık Yönetim Şirketi adını almıştı.

  • çin idam cezası
  • rüşvet

