ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles County'deki orman yangınları yayılarak devam ederken, alevlerle mücadele de sürüyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Anthony Marron orman yangınlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Eaton'da devam eden yangının şu anda 14 bin dönümden fazla genişliğe ulaştığını ve sadece yüzde 15'inin kontrol altına alındığını ve 7 binden fazla yapının hasar gördüğünü ya da yıkıldığını söyledi. Marrone, "2 bin 800'den fazla personel yangınla mücadele ediyor" dedi.

"PALİSADES YANGINI YÜZDE 11 ORANINDA KONTROL ALTINA ALINDI"

Toplantıda Los Angeles'ın batısındaki Palisades yangınına ilişkin bilgi veren Birleşik IC Cal Fire Olay Yönetim Ekibinden Todd Hopkins, "Yangın şu anda 21 bin dönümlük bir alana ulaştı ve yüzde 11 oranında kontrol altına alındığı" diye konuştu. Hopkins, kara ekiplerinin ve hava araçlarının gece boyunca Mandeville Kanyonu bölgesinde koruma hatları oluşturmak ve yapıları korumak için çalıştığını bildirdi.

Bölgede yaklaşık 100 itfaiye aracı bulunduğunu, gece uçuşu yapan 6 helikopterin kullanıldığını, ancak kapsadığı alanın bir gecede bin dönüm büyüdüğünü ifade eden Hopkins, "İlk tahminlere göre 5 bin 300 yapı yıkıldı" diye konuştu.

"LOS ANGELES COUNTY'DE 57 BİN YAPI HALA RİSK ALTINDA"

Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise, 700 memurun kendi bölgesindeki yangına müdahale etmek için gece gündüz çalıştığını söyledi. Tahliye edilen toplam kişi sayısının şu anda 153 bin olduğunu aktaran Luna, "57 bin yapı hala risk altında. Ayrıca 166 bin kişiye de tahliye uyarısı yapıldı" dedi. Vatandaşların tahliye emri durumunda hazırlık yapmalarını tavsiye eden Luna, gece boyunca uygulanacak olan "sokağa çıkma yasağına tüm bireylerin uymasını" istedi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin tutuklanacağını ve bin dolar para cezasına çarptırılacağını bildiren Luna, "Yasağa uymayanlar hapis cezasına da çarptırılabilecek" ifadelerini kullandı.

"Yetkili personel veya acil durum müdahale ekibinden değilseniz yangın bölgelerinden uzak durun" uyarısı yapan Şerif Luna, "Sadece duruma bakmak için içeri girmeye çalışan insanlar var. Uzak durun" şeklinde konuştu. Luna, polis sayısını desteklemek için 400 California Ulusal Muhafız birliğinin bölgede konuşlandırıldığını sözlerine ekledi.

ŞU ANA KADAR 13 KİŞİ KAYIP

Şu ana kadar gerçekleştirilen tutuklamalara da değinen Şerif Robert Luna, "3 yangın çevresinde 44 kişi tutuklandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişinin de arlarında bulunduğu bazı kişiler tehlikeli bölgelerde bulundukları gerekçesiyle, diğerleri ise hırsızlık, yağma, izinsiz girme ve ateşli silah bulundurma suçlarından tutuklandı" dedi. Şu ana kadar 13 kişinin kayıp olarak rapor edildiğini belirten Luna, yardım merkezlerinin kayıp olduğunu düşündükleri kişileri arayan insanlara bilgi sağlamak için açık olduğunu söyledi.

İTFAİYEDEN TAHLİYE EMRİ

Palisades yangını için yeni tahliye emirleri yayımlayan Los Angeles İtfaiyesi, insanlara güneyde Pasifik Sahil Otoyolu, kuzeyde Encino Baraj Gölü, doğuda 405 Otoyolu ve batıda Mandeville ile sınırlanan bölgeyi terk etmelerini duyurdu. İtfaiye açıklamasında bu bölgede "acil bir yaşam tehdidi" olduğunu belirtti.