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Dünya

17-25 Aralık kumpasçısı firari FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz vatansız öldü

17-25 Aralık kumpasçısı firari FETÖ'cü eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz ABD'de öldü.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2025 Salı 09:21 - Güncelleme:
17-25 Aralık kumpasçısı firari FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz vatansız öldü
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FETÖ'nün yargısal darbe teşebbüsü '17-25 Aralık'ın baş aktörlerinden olan firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz, ABD'de öldü. FETÖ'cü Korkmaz kumpas soruşturmasında tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilmişti. Korkmaz, Şubat 2016 yılında mahrem FETÖ'cüler tarafından tahliye edilince 17-25 Aralık kumpasının sahte sözde delil belgelerini ABD'ye kaçırmıştı.

Sahte belgeler üzerinden ABD'de açılan ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklandığı davada tanık olarak ifade veren Kormaz, FBI'dan belgeler karşılığında para aldığını söylemişti.

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