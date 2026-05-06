17 ülkede “Kurban Olsun, Sağlık Olsun”

Açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı ya da olmadığı bölgelerde faaliyetlerini sürdüren Yeryüzü Doktorları kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bu yıl da "Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasını duyurdu. Dernek başlattığı kampanyayı beslenme sağlığı projesi içinde sağlıkla doğrudan ilişkili bir insani yardım çalışması olarak konumlandırıyor ve gıdaya erişimin kısıtlı olduğu coğrafyalarda kurban organizasyonunu yürütüyor.

MİLYONLARCA FAYDALANICIYA ULAŞACAKLAR

Yeryüzü Doktorları Kurban Olsun Sağlık Olsun kampanyasının başlamasıyla Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurban faaliyetini yürütecek. Bu kapsamda Hindistan'dan Bosna-Hersek'e, Bangladeş'ten Kosova'ya, Nepal'den Türkiye'ye, Yemen'den Kazakistan'a, Suriye'den Tanzanya'ya, Gazze'den Etiyopya'ya, Sudan'dan Nijerya'ya, Somali'den Kamerun'a ve Çad'a kadar üç kıta 17 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Aynı zamanda dernek, Tanzanya ve Çad'da yer alan kliniklerinde gönüllü sağlık ekipleri ile sağlık hizmeti de sunarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Yurt dışı kurban hisse bedelini 5 bin 800 TL, Gazze için 18 bin TL, Türkiye için 25 bin TL olarak belirleyen Yeryüzü Doktorları, kurban organizasyonları kapsamında bağışçılarının emanetini ulaştırmayı hedefliyor.

GAZZE'YE KURBAN BAĞIŞLARI BU YIL DA KONSERVE İLE GİRECEK

Gazze'de ateşkese rağmen sürekli sekteye uğrayan insani yardım faaliyetlerini sürdüren dernek, 3 yıldır kurban konservelerini de Gazze'ye ulaştırıyor. Bu yıl da Gazze için bağışlanan kurbanların kesimi Hindistan'da gerçekleştirilecek. Kesimi gerçekleştirilen kurban etleri soğuk zinciri korunarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakledilecek ve konserveleme süreci başlayacak. Konserve haline getirilen etler Avrupa standartlarında hazırlanacak ve 2 yıl kullanım ömrü olacak. Dernek geçtiğimiz yıl da 79 binlik hissenin Gazze'ye ulaşımını sağlayarak büyük bir destek sağlamıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ TANZANYA VE ÇAD SAHASINDA

İhtiyaç sahibi coğrafyalarda kesintisiz sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan Yeryüzü Doktorları bayram boyunca kurban organizasyonlarıyla birlikte Tanzanya ve Çad'da gönüllü sağlık ekipleri ile sahada olacak. Yıllardır Çad'ın Sido bölgesinde anne çocuk sağlığı merkeziyle birinci basamak sağlık hizmeti veren dernek, bu yıl da gönüllü hekimleriyle bölgede muayene ve tedavi sunmak için sahada olacak. Geçtiğimiz yıl Tanzanya'nın Kongwa bölgesinde açtığı sağlık merkezi sayesinde bölge halkının sağlık ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılamaya başlayan Yeryüzü Doktorları, bayramda da kadın ve çocuklara yönelik muayeneler, ilaç temini ve sağlık kontrolleri yaparak Kurban Bayramının neşesini ve bereketini hep birlikte yaşayacak.

BAĞIŞÇILARA ANLIK VİDEO GÖNDERİLECEK

Kurban Bayramı'nın bereketini dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyan Yeryüzü Doktorları, gerçekleştirdiği kurban kesimlerini SMS ve video yolu ile bağışçılarına doğrudan ulaştıracak. Kurban bağışı yapan hayırseverler, bağışının hangi ülkede kesildiğini isme özel hazırlanmış videolar aracılığıyla görebilecek.

Yeryüzü Doktorları, kurban bağışlarını web sitesi üzerinden online olarak, banka kanalları aracılığıyla ve dernek merkezinde kabul etmeye devam ederek bağışçılara en şeffaf şekilde bağışlarını ulaştırma imkanını sunacak.