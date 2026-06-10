17 yıl boyunca lisanssız uçmuş: 900 uçuştan sonra yakalandı

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Peel Bölge Polisinin internet sitesinden, Air Canada hava yolu şirketinde görev yapan pilotun belgelerinde "gariplikler" tespit edilmesi sonucu başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Geoffrey Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) bulunduğu ancak Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) olmadığı, bu kişinin 2009'da ehliyetsiz hava yolu pilotluğuna başladığı ve 2025'te emekliye ayrıldığı belirtildi.

Wall'un, 27 yıllık kariyerinin yaklaşık 17 yılında 900'den fazla iç ve dış hatlar uçuşunda lisanssız pilotluk yaptığı ve 2,9 milyondan fazla Kanada doları maaş aldığı vurgulanan açıklamada, pilotun 1 Haziran'da gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Wall'a "dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kamu düzenini bozma, sahte nişan bulundurma" gibi suçlamalar yöneltildiğine işaret edildi.

Başkomiser Yardımcısı Nick Milinovich, basına yaptığı açıklamada, sürdürülen soruşturmayı "film senaryosuna" benzetti.

CNN'in haberine göre, Air Canada'dan yapılan açıklamada, şirket pilotlarının 6 ayda bir uçuş becerilerini doğrulamak amacıyla zorunlu eğitim aldığı belirtilerek, Wall'un güvenlik ihlaline yol açmadığı savunuldu.

Olay, ABD'li Steven Spielberg'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı ve 2002'de gösterime giren "Catch Me If You Can" (Sıkıysa Yakala) adlı filmi anımsattı.