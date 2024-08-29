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Dünya

17 yıl önce düşen ''Socata TB-20'' tip uçağın enkazı bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşen 'Socata TB-20' tip uçağın enkazı bulundu.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
17 yıl önce düşen ''Socata TB-20'' tip uçağın enkazı bulundu
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Michigan eyalet polisi, özel bir arama kurtarma şirketinin pilot dahil 2 kişiyi taşıyan uçağın enkazına, eyaletteki Bois Blanc Adası yakınlarında ulaştığını açıkladı.

Enkaz yakınlarında iskelet kalıntıları bulunurken North Michigan Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezinde yapılan incelemeler sonucunda kalıntıların 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr.'a ait olduğu kaydedildi.

- Ne olmuştu?

Stauffer Jr.'ın 52 yaşındaki nişanlısı Karen Dodds'un pilotluğunu yaptığı Socata TB-20 tip uçak, 2007'de ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşmüştü.

Kazadan iki ay sonra Dodds'un cansız bedenine ulaşılırken Stauffer Jr.'a ya da uçağın enkazına dair herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Stauffer Jr.'ın ailesinin talebi üzerine özel bir şirket, Ekim 2023'te arama çalışmalarına başlamıştı.

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