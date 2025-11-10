Rus kuvvetleri, doğu Ukrayna'daki Pokrovsk kentini ele geçirmeye çok yaklaştı. Son günlerde şehir içindeki çatışmalar şiddetlendi; Rus birlikleri kente sızmayı başardı. Stratejik değeri büyük ölçüde azalmış olsa da, Pokrovsk'un düşüşü Moskova için 2023'ten bu yana elde edilecek en büyük kazanım olacak.

CNN International'a göre bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 aydır peşinde koştuğu bir zafer anlamına geliyor. Pokrovsk, Rusların Bahmut'tan sonra ele geçirdiği en büyük şehir olabilir.

"ÇEVREMİZ SARILDI"

CNN'e adının açıklanmaması koşulu ile konuşan Ukraynalı bir komutan "Durum zor; her tür çatışma yaşanıyor. Çevremiz sarılmış durumda ama buna alışığız" derken, başka bir asker ise Rusya'nın çok sayıda birlikle ilerlediğini doğruladı. Asker açıklamasında, "Ukrayna drone operatörleri Ruslara yetişemiyor. Ruslar üç kişilik gruplar halinde ilerliyor, en az birinin şehirde tutunacağı hesaplanıyor. Günde yüz kadar geçiş yapıyorlar" dedi. Pokrovsk'un alınması, Rusya'nın dikkatini Ukrayna savunma hattının belkemiğini oluşturan kuzeydoğudaki sanayi kentlerine kaydırmasına imkan verebilir."

"GERİ ÇEKİLME EMRİ YOK"

Ukrayna'nın 129. Tugayı'ndan bir asker, "Ruslar Pokrovsk'da işini bitirince baskı Kostyantınivka üzerine artacak" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz hafta, Pokrovsk savunması için bölgeye yaklaşık 170 bin asker yığıldığını söylemişti. Prokrovsk'taki askerlerin en büyük endişesi Kiev'in şehri uzun süre elde tutmak istemesi. Asker, "Henüz çekilme emri verilmedi. Herkes Pokrovsk'un düşeceğini anlıyor. Pokrovsk çok uzun süre tutuldu. Birlikler tükendi ve takviye zamanında gelmedi" diye konuştu.