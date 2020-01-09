İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8712
  • EURO
    6,5201
  • ALTIN
    292.423
  • BIST100
    116940
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Füze veya bomba olabilir
Dünya

İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Füze veya bomba olabilir

İran'ın başkenti Tahran'da düşen ve 176 kişiye mezar olanUkrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin çarpıcı bir açıklama yapıldı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran’da meydana gelen uçak kazasının ana nedenleri olarak füze saldırısı, motor arızası ya da terör saldırısının değerlendirildiğini bildirdi.

AA09.01.2020  12:25 - Güncelleme: 09.01.2020  13:08
Danilov, Ukrayna merkezli internet sitesi Censor.NET’e yaptığı açıklamada, İran'da düşen, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatı doğrultusunda bir komisyonun kazayı araştırmak üzere Tahran’a gittiğini anlatan Danilov, "Söz konusu ekipte bakanlık ve ilgili birimlerden toplam 45 kişi bulunuyor ve İranlı yetkililerle görüşmeler yapıyorlar." dedi.Uçağın düşmesine ilişkin farklı senaryoların değerlendirildiğine işaret eden Danilov, "Bu senaryolar arasında, uçağın bölgede bulunan Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve uçağın içerisinde terör saldırısı sonucu yaşanan bir patlama da var. Diğer senaryolar ise motorun teknik nedenlerle patlaması ve uçağın havada insansız hava aracı ile çarpışması." ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra dün yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti
ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi
Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi

Trump açıklama yapmıştı! Füzeler art arda ateşlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.